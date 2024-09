Subbuteo: il sanremese Gianfranco Calonico per l'undicesimo anno consecutivo al campionato del mondo di Calcio Tavolo

Per l’undicesima volta consecutiva il sanremese Gianfranco Calonico sarà una colonna della nazionale italiana ‘Veteran’ (giocatori con più di 50 anni di età) ai campionati mondiali di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo).

Calonico torna al Mondiale dopo la vittoria nel campionato Europeo a squadre dello scorso anno a Gibilterra e, dopo il titolo iridato che aveva vinto nel 2022 a Roma. Gianfranco Calonico, il miglior giocatore della nostra regione (tesserato per il Master Sanremo), partirà oggi alla volta di Londra, dove si svolgeranno gli incontri, ai quali parteciperanno giocatori e squadre da tutto il mondo, compresi Stati Uniti, Giappone, Australia, Brasile, Nuova Zelanda e Sudafrica.

Per Calonico una nuova sfida che, quest’anno dovrà affrontare con il titolo sulle spalle: “E’ come sempre un appuntamento importante – ci ha detto – che quest’anno tra l’altro si svolge in Inghilterra dove il detto ‘It’s coming home’ verrà declinato più volte visto che il Subbuteo è nato proprio in terra britannica nel 1947. Mi auguro di poter replicare il torneo individuale di due anni fa e dare il mio contributo alla squadra come all’Europeo”. Oltre a Calonico, un altro tesserato del Master Sanremo parteciperà al campionato del Mondo, il tedesco Frank Stiller.

L'evento rappresenta un ritorno alle origini, nella terra dove tutto ebbe inizio oltre 75 anni fa. Era il 1946 quando Peter Arthur Adolph, un ornitologo inglese, inventò un gioco che avrebbe conquistato il cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo: il Subbuteo. Tunbridge Wells, il luogo natale di Adolph, ospitò la prima fabbrica di questo gioco leggendario, un'istituzione che ora è celebrata da una targa commemorativa della "Royal Tunbridge Wells Civic Society".

Gianfranco Calonico, come il Master Sanremo, anche questa volta, troverà aiuto e collaborazione da Grandi Auto concessionaria di corso Marconi, B.I.G. di piazza Bresca, l’hotel Alexander di corso Garibaldi, Auto 3, NK Garden, Ristorante QuintaEssenza, ‘Il Pane da Giampiero’, officina Bodino Carlo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.