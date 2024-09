Calcio: domenica prossima al 'Comunale' arriva la Vogherese, gli 'Irriducibili' chiamano a raccolta i tifosi

Domenica al Comunale di Sanremo arriva la Vogherese che, con molta probabilità sarà seguita da un numeroso gruppo di tifosi, ultras e non, vista la storica rivalità con la Sanremese.

"Dobbiamo fare il nostro - dicono i tifosi del gruppo 'Irriducibili' e anche di più se possibile. Come abbiamo dimostrato nella trasferta di Imperia la gente è ancora innamorata di questi colori e c'é ancora voglia di seguire le sorti dei biancazzurri. Ma seguirla sul serio, sugli spalti gridando per 90 minuti senza mollare mai. Gli Irriducibili, così come tutta la Gradinata Nord, si aspettano di passare nuovamente una giornata di pura passione calcistica, per divertirsi, per gioire proprio come abbiamo fatto nel derby. Alla fine dell'incontro abbiamo finalmente visto volti soddisfatti, ma soprattutto ragazzi giovani che sostengono la squadra della loro città e non le solite compagini di serie superiori".

Domenica potrebbe essere un altra giornata da ricordare: "C'è da trasmettere la passione per questi colori alle nuove generazioni, c'è da sostenere una squadra che sta comunque sudando la nostra gloriosa maglia . Onoriamo la nostra Sanre oggi come un tempo, quando giocare al Comunale non era una passeggiata per nessuno".