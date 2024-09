Maurizio Ferratusco e Barbara La Rosa vincono la “San Lorenzo Run”, 110 gli atleti al via della seconda edizione

Sono stati 110 i partecipanti alla “San Lorenzo Run”, disputata domenica scorsa a San Lorenzo al Mare, giunta alla sua seconda edizione (terza considerando la numero “zero” del primo anno). La gara è stata vinta da Maurizio Ferratusco in campo maschile e da Barbara La Rosa in quello femminile. Si è trattato di una urban trail, sviluppata lungo le vie del borgo e sul lungomare, della lunghezza complessiva di 7 Km. Il via è è stato dato dal porto Marina di San Lorenzo, dove si è anche svolta la cerimonia di premiazione ed un particolare ristoro con una colazione offerta dall’Hotel Riviera dei Fiori - Marina di San Lorenzo.

La gara era inserita all’interno della Festa dello Sport che ha animato per tutta la giornata San Lorenzo al Mare. Alla partenza e alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di San Lorenzo al Mare Enzo Mazzarese, i consiglieri Alberto Tornatore e Marta Dolmetta, il fiduciario del Coni Flavio Fontana e il direttore dell’Hotel Riviera dei Fiori Liborio Lucchese.

Classifica maschile

1) Maurizio Ferratusco in 25’37”

2) Ettore Federico Rosato in 25’51”

3) Nicolò Retano in 26’01”

Classifica femminile

1) Barbara La Rosa in 34’53”

2) Valentina Minniti in 35’05”

3) Laura Grasso in 35’08”

Classifica maschile under 13

1) Samuele D’Aguì in 30’13”

2) Marcello Verrua in 39’03”

3) Lorenzo Amoretti in 46’45”

Classifica femminile under 13

1) Benedetta Orsetti in 41’37”

2) Aurora Tornatore in 46’55”

Un premio speciale è stato poi attribuito alla partecipante Maria Maddalena Balduzzi (79 anni).

“Un momento di festa e di sport all’aria aperta – ha commentato l’organizzatrice Nadia Zerbone - mi ha poi fatto molto piacere vedere al via persone che per la prima volta si sono cimentate nella corsa. La corsa è infatti divertimento e questa è la cosa più importante”. Parte del ricavato delle iscrizioni è stato devoluto per i progetti di aiuto anziani e mamme, sul territorio, della fondazione benefica de La Stampa "Lo Specchio dei tempi".

L’organizzazione è stata curata dal Centro Integrato di Via “Il giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’asd Atletico San Lorenzo e della Proloco di San Lorenzo. La gara ha anche ricevuto il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare. Il Comitato Organizzatore desidera ringraziare il Main Sponsor Hotel Riviera dei Fiori - Marina di San Lorenzo, ed i Partner e Sponsor: Diemme della Famiglia Di Massa (che ha offerto la medaglia green in legno), Banca di Asti, Frantoio Ulivi di Liguria e Garuda Erboristeria (gadget per il pacco gara ed il primo premio femminile).