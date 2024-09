E' il giorno del derby: alle 17 al "Ciccione" torna dopo due anni e mezzo Imperia-Sanremese

E' arrivato il giorno del derby. Due anni e mezzo dopo quel 14 aprile 2022, ritorna in Serie D la sfida che i tifosi di Imperia e Sanremese attendevano più di ogni altra per questa stagione. E il calendario ha fatto sì che l'attesa non durasse più di tanto.

Le due formazioni arrivano a questa sfida con una vittoria nel sabato di campionato: i nerazzurri hanno trionfato a Broni per 3-1 sull'Oltrepò, mentre i matuziani hanno piegato in casa 2-1 la Cairese.

Diverso invece il percorso di inizio stagione: se l'Imperia ha superato due turni di Coppa vincendo e convincendo con Cairese e Albenga, prima del match interno col Ligorna sospeso per pioggia, la Sanremese è stata eliminata dal Vado in Coppa e ha capitolato ad Albenga nella prima di campionato. Una prospettiva più confortante per i nerazzurri, ma il calcio non vive di sillogismi, e il derby è sempre una partita da "tripla".

Le statistiche storiche, invece, raccontano di 64 precedenti totali: il bilancio delle sfide è 15 vittorie nerazzurre, 20 pareggi e 29 successi matuziani, con 42 gol complessivi realizzati dall'Imperia e 73 dalla Sanremese. Quella di oggi dunque sarà la sfida numero 65.

Ecco i convocati da mister Buttu e mister Gori, per la gara che sarà diretta da Stefano Raineri, arbltro della sezione di Como.

IMPERIA

Portieri: Giavazzi, Sylla, Ventura

Difensori: Armani, Comiotto, Corsini, De Simone, Destito, Gandolfo, Osagie, Scarrone

Centrocampisti: Costantini, Fatnassi, Giglio, G. Graziani, Santanocito, Szerdi

Attaccanti: Bosetti, Cassata, Di Salvatore, T. Graziani, Pisapia

SANREMESE

Portieri: Bohli, Maffi

Difensori: Bechini, Bregliano, Cesari, Di Fino, Incorvaia, Lohmatov, Monticone, Pasquale, Raggio

Centrocampisti: Andreis, Grancara, Larotonda, Maglione, Ranelli, Rimondo

Attaccanti: Rocco, Giustarini, Tedesco, D'Antoni