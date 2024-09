La città di Bordighera pronta ad accogliere gli 84 equipaggi del 25° Rally delle Palme

Pochi giorni ancora poi Bordighera sarà invasa dagli equipaggi impegnati nella 25esima edizione del Rally delle Palme, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre sulle strade dell’estremo Ponente Ligure.

Sandro Sottile, a caccia del secondo successo al Palme. Mentre gli organizzatori stanno redigendo l’elenco iscritti, sono trapelate alcune notizie sui partecipanti alla gara che avrà come primo equipaggio a scendere dalla pedana di partenza il locale Sandro Sottile, affiancato Marco Nari, con il #1 sulla Škoda Fabia Rally2, cercando di bissare il successo conquistato due anni fa a Bordighera. Oltre alla Škoda di Sottile si presenteranno al Palme una decina di vetture della massima categoria, le R5/R2 fra le quali quella di Jacopo Araldo, affiancato dalla imperiese Lorena Boero, quella di Federico Santini, con Marco Barsotti alle note, e quella della giovanissima promessa genovese Federico Gangi, navigato nientemeno che da Fabrizia Pons (la navigatrice che vinse il Sanremo mondiale nel 1981. Il 25° Rally delle Palme gode anche un tocco di internazionalità grazie all’equipaggio elvetico formato da Riccardo Santini-Arlena Ton su Clio RS e i finlandesi Jaako Lavio-Antti Haapala, protagonisti del Campionato Italiano Rally Terra, che vogliono cimentarsi sulle speciali asfaltate. Tocco di internazionalità che prosegue con il monegasco Tilber, ex navigatore nel mondiale rally, bordigotto da vent’anni e apripista della gara.

“Sono molteplici i motivi per essere al via del 25° Rally delle Palme” afferma Sergio Maiga, presidente di ACI Ponente Ligure, l’ente che organizza la gara. “Sicuramente per i piloti locali ottenere un buon risultato nel rally di casa è un motivo di grande prestigio e l’albo d’oro della gara lo dimostra, a cominciare dalla scorsa edizione che ha visto una grande battaglia fra i locali Elio Cortese e Patrizia Sciascia”. I motivi di interesse non si fermano qui, e il Rally delle Palme può essere una tappa fondamentale per la stagione di quei concorrenti che puntano ad accedere alla finale della Coppa Rally di Zona, in programma Genova a metà novembre. “Il Palme è il terzo dei quattro appuntamenti della Coppa Rally di Zona-2, serie di ACI Sport che prevede, per essere ammessi alla finale del Rally della Lanterna la presenza ad almeno tre eventi” sottolinea ancora Sergio Maiga. Ecco perché i concorrenti di Coppa Rally di Zona-2 ACI Sport, Michelin Trofeo Italia, Trofeo Pirelli Accademia e Rally Italian Trophy non possono mancare l’appuntamento di Bordighera.

Rally delle Palme, come e dove. Con la chiusura delle iscrizioni, avvenuta domenica 15 settembre alle ore 24.00 si è chiusa la parte formale della 25esima edizione del Rally delle Palme, che richiamerà i concorrenti a Bordighera nella serata di venerdì 20 ottobre per le verifiche sportive presso il Palazzo del Parco che proseguiranno anche sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30. Con un ritardo di mezzora rispetto alle sportive, come previsto dal regolamento federale, sul Lungomare Argentina si svolgeranno le verifiche tecniche. Sabato 21 settembre si entra nel vivo con lo Shake Down in programma dalle 9.00 alle 12.30 su 2,99 km della speciale di San Romolo. Sabato pomeriggio, alle ore 16.20 il primo concorrente scatterà dalla pedana di partenza di Corso Italia, per affrontare il doppio passaggio sulla speciale di Perinaldo-Soldano, lunga 5,79 km (ore 17.14 e 21,25alla luce dei fari) inframmezzato da un riordino in Piazzale Zaccari (ore 17.34) e un parco assistenza alle 20.01 in Lungomare Argentina. Alle ore 8.00 di domenica 22 settembre, i concorrenti lasceranno il riordino notturno di Piazzale Zaccari per affrontare il triplo passaggio sulle speciali Ghimbegna-San Romolo di 10,51 km (ore 9.51; 13.01 e 16.11) e San Romolo-Perinaldo di 7,48 km ((ore 10.09; 13.10 e 16.29), con due Riordini in Piazzale Zaccari (ore 10.50 e ore 14.00) e due Parchi Assistenza in Lungomare Argentina (ore 11.17 e ore 14.27) prima di tornare a Bordighera in Corso Italia alle ore 17.10 per i festeggiamenti finali.

Lo scorso anno andò così: 1° Elio Cortese-Domenico Verbicara, Škoda Fabia RS Rally2, in 43’55”8; 2° Patrizia Sciascia-Piercarlo Capolongo, Škoda Fabia RS Rally2, a 1’); 3° Flavio Brega-Fabio Barisonzi, Škoda Fabia Rally2, a 47”7.