Calcio. Oltre 80 ragazzi del settore giovanile dell'Ospedaletti in ritiro precampionato a Ormea

Diciotto giorni di ritiro, oltre 80 ragazzi al lavoro sul campo e cinque squadre (2008, 2010, 2011, 2012 e 2013) impegnate nella costruzione del gruppo in vista della stagione 2024/2025.

Sono i numeri del ritiro precampionato che l’Ospedaletti ha organizzato dal 26 agosto al 12 settembre a Ormea, ormai destinazione fissa per il lavoro estivo dei giovani orange.

“Per noi è un’esperienza sempre molto bella, diamo ai ragazzi l’opportunità di iniziare ad abituarsi a un ritiro estivo precampionato - commenta Ivan Miatto, coordinatore dell’attività non agonistica dell’Ospedaletti - alcuni gruppi, inoltre, avevano molti nuovi arrivati, quindi il ritiro è stato utile per creare la giusta armonia”.



“C’è stato poi il lavoro sul campo con allenamento individuale per i più piccoli e preparazione atletica per i più grandi oltre all’amichevole dei 2013 contro l’Oneglia - conclude Miatto - infine vogliamo ringraziare l’albergo Italia di Ormea e l’Asd Ormea”. Oltre 80 ragazzi del settore giovanile orange in ritiro precampionato a Ormea