Volley: con il successo 3-0 di Chieri sul Cannes va in archivio il primo atto del Tessitore. Ora due interessanti tornei giovanili

Palasport di Bordighera gremito (oltre 400 spettatori) ieri pomeriggio per il 1° atto della 40a Sanremo Cup XXXII Memorial Dado Tessitore, il test match internazionale di pallavolo femminile tra Reale Mutua Fenera Chieri e Racing Club Cannes, squadre che si apprestano ad iniziare i rispettivi campionati di A1. La sfida, ricca di spettacolari e prolungate giocate, si è conclusa con il meritato successo per 3-0 (25-22, 22-19, 25-15) del team piemontese. Per la felicità del pubblico, è stato disputato un quarto ed ulteriore set, molto combattuto, terminato 31-29 per le italiane. Ad arbitrare due giovani fischietti liguri quali Diletta Pagliero e Giovanni Tamburini.

Le atlete più applaudite e ricercate per i selfie presenti sono state ovviamente le due campionesse olimpiche, la ligure Ilaria Spirito e Loveth Omoruyi, alle quali, prima della gara, l’amministrazione comunale di Bordighera ha consegnato un riconoscimento.



A fine incontro sono state premiate la francese del Chieri Lucille Gicquel quale top scorer (16 punti a referto) e la statunitense (medaglia d’argento a Parigi) Avery Skinner con il titolo di mvp. A Gicquel e Skinner sono andati i Trofei CT e i fiori di Sanremo. Per i colori transalpini da segnalare i 14 punti a testa per l’Usa Lauren Matthews e la russa Oksana Iakushna. Un ringraziamento da parte dell’organizzazione della Nlp Sanremo è stato preparato anche per i due tecnici, Giulio Bregoli (Chieri) e Riccardo Marchesi (Cannes), inoltre per il direttore sportivo del Chieri Massimiliano Max Gallo e per il presidente del Cannes Amaury Delbart.



Da sottolinare che oltre cento sono stati i tecnici partecipanti al tradizionale corso di aggiornamento tecnico, quest’anno tenuto, prima del test match, proprio da Bregoli.

Numerose le autorità che hanno seguito l’evento e partecipato alla cerimonia di premiazone: presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana, le consigliere regionali Veronica Russo e Sonia Viale, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito con il presidente del consiglio Stefano Gnutti e l’assessore allo sport Walter Sorriento, la consigliera comunale di Sanremo Maura Ghisi, Giuseppe Tessitore con la signora Deborah ed i figli Edoardo e Angelica, la presidente del Comitato Fipav Liguria Ponente Ornella Testa, il presidente del Bordivolley Francesco Barrese, il presidente della Nuova Lega Pallavolo Sanremo Cesare Fagnani con i componenti del direttivo e lo staff tecnico.

Questo il prestigioso albo d’oro della Sanremo Cup, aggiornato ad oggi: 2024-23 Reale Mutua Fenera Chieri; 2022 Cannes; 2021-2020 non disputata; 2019 Chieri; 2018 Nizza (maschile); 2017 Chieri; 2016 Saint Raphael; 2015 Il Bisonte Firenze; 2014 Proton Balakovo (Russia); 2013 Igor Novara; 2012 Giaveno; 2011 Villa Cortese; 2010-2009 Cannes; 2008 Bergamo; 2007 Muszyna (Polonia); 2006 Granda Cuneo (Under 18); 2005 Chieri; 2004 Novara; 2003 Novara; 2002 Cannes; 2001 Bergamo; 2000 Ravenna; 1999 Tenerife (Spagna); 1998 Modena; 1997 Firenze; 1996-1995-1994 Bergamo; 1993 Matera; 1992 Modena: 1991 Perugia; 1990 Bielsko Biala (Polonia); 1989 Libertas Genova; 1988 Varsavia (Polonia); 1987 Portobello Genova; 1986 Erg Genova; 1985 Selezione Liguria.



L’incontro di ieri ha di fatto concluso il breve ritiro del club dell’hinterland torinese nella Città delle Palme, nel corso del quale si è tenuto anche un allenamento congiunto con il Volero Le Cannes, altra equipe del massimo campionato francese. Il confronto amichevole di venerdì 13 si è chiuso sul 2-2.

Per il collaudato staff della Nlp l’attenzione si sposta ora sui due tornei giovanili che completeranno la 40a Sanremo Cup Tessitore: l’Under 16 femminile del 28-29 settembre e l’Under 15 maschile del 12-13 ottobre, tabelloni che vedranno complessivamente impegnate 16 squadre in arrivo da Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Ad ospitarli sarà il polo sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo Valle Armea, sui campi intitolati ad Enrico Chiavari, indimenticato promotore per tanti anni del Memorial Tessitore. Appuntamenti che si prevedono di ottimo livello. Attese anche formazioni che nella passata stagione hanno preso parte alle finali nazionali di categoria.