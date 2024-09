Sanremo: l'Imperia Fishing Club vince il campionato provinciale di traina costiera

Successo per l’Imperia Fishing Club al Campionato Provinciale di traina costiera 2024 che si è disputato con la tecnica del catch and release (cattura e rilascia). La gara organizzata dalla Fipsas di Imperia in collaborazione con ‘Il Gabbiano’ si è svolta domenica scorsa, nelle acque antistanti Sanremo ed era valevole per la qualificazione alla fase finale del campionato italiano 2025.

Hanno partecipato ben diciannove equipaggi che si sono dati battaglia nelle cinque ore di gara. Al termine della gara la giuria ha decretato Campione Provinciale 2024 l’equipaggio composto da Fabio Leporace, Luca Campione, Fabrizio Biandrino e Andrea Desogus (skipper) che ha totalizzato 380 punti grazie al rilascio di 62 prede.

Al secondo posto l’altro equipaggio dell’Imperia Fishing Club capitanato da Massimo Dolla insieme a Laci Bujar e Lorenzo Semeria che ha totalizzato 350 punti e al terzo posto l’equipaggio de ‘L’Ancora’ di Santo Stefano al Mare composto da Ludovico Moro, Davide Lanza e Armando Amoretti con 320 punti.