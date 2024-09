Festa dello Sport a Vallecrosia: attività fisica e divertimento all'oratorio Don Bosco (Foto e video)

Festa dello Sport a Vallecrosia. Una giornata all'insegna dell'attività fisica e del divertimento ha preso il via questa mattina, con una cerimonia inaugurativa, alla presenza del consigliere regionale Veronica Russo, del sindaco Armando Biasi, del vicesindaco Marilena Piardi, degli assessori Pino Ierace e Patrizia Biancheri, del presidente del consiglio comunale Marco Calipa, dei consiglieri comunali Enrico Amalberti e Fabio Perri e delle associazioni sportive del territorio presso l'oratorio Don Bosco.

Mattinata animata dall'esibizione degli Sbandieratori e musici di Ventimiglia e dalle dimostrazioni sportive della Polisportiva Vallecrosia Academy e della scuola calcio Psv Don Bosco. "La pratica dello sport è crescita e salute" - dice il sindaco Armando Biasi - "Un'iniziativa voluta, pensata e realizzata dall'assessore Ierace e dal consigliere Calipa affinché le diverse società sportive possano mostrare le loro attività ai bambini e ai ragazzi nell'oratorio Don Bosco, un luogo che da sempre apre le sue porte ai giovani. Il nostro obiettivo è di continuare questa iniziativa anche nel futuro e allargarla sempre di più".

Divertimento e sport anche nel pomeriggio. Nel cortile dell'oratorio varie associazioni sportive della zona mostreranno e faranno provare ai presenti le loro attività. L'evento si concluderà con la celebrazione della messa dello sportivo nel cortile dell'oratorio, alle 19. "Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per realizzare questa splendida manifestazione" - aggiunge il presidente del consiglio comunale e consigliere allo sport Marco Calipa - "Ringrazio soprattutto l'assessore Ierace per aver avuto l'idea di ampliare questa formula, che già era collaudata, e i salesiani per il loro impegno costante che mettono nei confronti dei giovani. Avviare i giovani allo sport è bellissimo ed è una cosa in cui credo tantissimo".

Con oggi si chiude 'Sportivamente Vallecrosia', la settimana in movimento all'insegna del divertimento e alla scoperta dello sport che ha riscontrato un grande successo e partecipazione in tutti gli eventi proposti. "Abbiamo voluto aggiungere alla festa dello sport anche eventi socio-culturali che hanno avuto un buon riscontro di pubblico e partecipazione: la sfida '100 tiri challenge' all'oratorio Don Bosco, la proiezione del film 'Invictus' nella sala polivalente del Comune, la giornata a porte aperte alla società sportiva Dap di danza 'Dance Art Project' di Vallecrosia, una conferenza per il benessere nello sport dal titolo 'Corsi per la vita' con il cardiologo Giovanni Mascelli e 'Orienteering insieme'" - dice l'assessore Pino Ierace - "Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per realizzare gli eventi e la Festa dello Sport".

"Lo sport è fondamentale, è vita, salute e valori" - mette in risalto il consigliere regionale Veronica Russo - "Come consigliere regionale ho sempre favorito l'ambito sportivo perché mi è sempre stato a cuore. Grazie al mio impegno siamo riusciti anche a riqualificare il campo Zaccari, i lavori partiranno, infatti, a dicembre".