Petanque, San Bartolomeo vince il campionato italiano a terne a Bordighera (Foto)

Successo di pubblico alla due giorni dedicata alla petanque organizzata nello scorso fine settimana a Bordighera. In tanti si sono ritrovati al circolo boccistico Cav. Giulio Biancheri – Muller per assistere alle finali del campionato italiano a terne di petanque valide per le categorie C-D.

Trentadue le formazioni provenienti da tutta Italia che hanno aderito all'evento sportivo ospitato dall'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller. Alla fine, sono stati Angelo Caviglia, Roberto Dagati, Roberto Pesce del San Bartolomeo a conquistare il titolo di campioni italiani della categoria C-D battendo la Caragliese di Graziano Fandrino, Mario Musso, Renato Verutti, che sono stati sconfitti per 13-2.

"Sono terminati i campionati italiani a Bordighera e siamo molto soddisfatti del notevole successo di pubblico" - commenta il Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller - "Rovinato dal tempo domenica mattina nella semifinale e finale, il gioco offerto dalle terne è stato di alto livello. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento e coloro che hanno preso parte alla manifestazione diretta dagli arbitri Vogliono e Costamagna".

Il prossimo grande evento con la petanque sarà 21 e il 22 settembre al Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller dove tornerà il Grand Prix Internazionale Città di Bordighera. Il 21 settembre, dalle 9, si terrà il 9° Memorial Lorenzo Carassale, una gara a terne con poule iniziale mentre dalle 10 è previsto il 1° Memorial L. Carassale Junior, una gara giovanile a coppie under 18-15 con poule iniziale. Il 22 settembre, invece, dalle 9.30, vi sarà il 4° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller, una gara a coppie con poule iniziale mentre dalle 10 verrà proposto il 1° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller femminile, una gara a coppie con poule iniziale.