Organizzi un evento? affidati ad una agenzia spettacoli e scopri il Laser Show

Quando si organizza un evento, è importante lavorare in modo che questo diventi memorabile, indipendentemente che si tratti di un appuntamento a porte chiuse per la propria azienda o a porte aperte per il pubblico. Le nuove tendenze parlano chiaro: il laser show e gli spettacoli non devono mancare.

Ecco perché affidarsi ad un’agenzia spettacoli come Lightman Digital Show potrebbe essere l’asso nella manica che cercavi.

L’ultima tendenza: il laser show

Uno degli ultimi trend? Sicuramente il Laser Show: il servizio, offerto dalla Lightman Digital Show, ha già animato moltissimi appuntamenti in Piemonte, Lombardia e Veneto espandendosi sempre di più sul territorio nazionale.

Il loro punto di forza è quello di riuscire a offrire degli spettacoli personalizzati e di alto livello, mixando effetti visivi realizzati attraverso l’utilizzo delle luci. Il pubblico si mostra entusiasta, quasi esterrefatto davanti a tanta meraviglia, soprattutto quando il team crea una proiezione sincronizzata con la musica.

Ad accompagnare il numero ci sono ballerini ed acrobati professionisti che riescono ad enfatizzare ancora di più quella che è l’esibizione. Non fare l’errore di reputarlo un semplice gioco di luci laser; lo spettacolo punta tantissimo sull’emozione dando un risultato incredibilmente professionale.

Quali sono i vantaggi che dovresti conoscere

Se non lo conosci nel dettaglio, devi sapere che questa tipologia di spettacolo d’intrattenimento, che sfrutta le luci laser per dar vita ad uno show unico, si distingue per diversi vantaggi:

Eco friendly . Non impatta sull’ambiente con polveri o altri rifiuti che possono danneggiare e per questo non sono necessari particolari permessi;

. Non impatta sull’ambiente con polveri o altri rifiuti che possono danneggiare e per questo non sono necessari particolari permessi; Pet friendly . Rispettosi degli animali, non li stresseranno o disturberanno con rumori eccessivi;

. Rispettosi degli animali, non li stresseranno o disturberanno con rumori eccessivi; Adattabili . Si adattano in tempo reale al luogo e alle necessità, dando un risultato totalmente personalizzato;

. Si adattano in tempo reale al luogo e alle necessità, dando un risultato totalmente personalizzato; Immersivi . Proprio come le mostre digital di ultima generazione, danno modo ai partecipanti di sentirsi parte dell’esibizione.

. Proprio come le mostre digital di ultima generazione, danno modo ai partecipanti di sentirsi parte dell’esibizione. Personalizzati: i laser show di Lightman Digital show sono sempre unici e personalizzati, differenziandosi dalle molte proposte standardizzate presenti sul web. Tante sono le opzioni aggiuntive come le performance di ballerini ed acrobati e altri incredibili effetti speciali. Ogni spettacolo è unico e realizzato dopo una attenta analisi delle richieste in modo da garantire il miglior risultato rispettando il budget assegnato.

Organizza un laser show con Lightman Digital Show

Sono sempre di più le persone e le aziende che scelgono uno spettacolo laser show per il proprio evento, e non si tratta certamente di un caso. Anzi, esistono diversi motivi, specialmente se ci si affida ad un’azienda professionale come Lightman Digital Show diventata rapidamente un punto di riferimento per il settore.

Perché spiccano? Prima di tutto, come già detto, si tratta di un’esibizione di forte impatto visivo, che lascia un ricordo indelebile, portando il pubblico a collegare le emozioni vissute al brand o all’evento.

Ma non è tutto: tutti gli spettacoli laser organizzati da Lightman Digital Show hanno la marcia in più, mostrandosi estremamente rispettosi tanto dell’ambiento quanto degli animali. Se i fuochi d’artificio possono causare reazioni ansiose e pericolose nei confronti degli amici a quattro zampe, andando poi ad inquinare con i residui, in questo caso ci si trova davanti a soluzioni green e pet friendly.

Un altro motivo per affidarsi a loro è la creatività: riescono infatti ad animare entusiasmare il pubblico con un’esibizione personalizzata adattandolo al tema e all’ambiente, mostrando impegno e versatilità. E se tutto ciò non bastasse, eventualmente si può chiedere un preventivo per un fantastico spettacolo elegante Led Show o Fire Show, due proposte alternative che daranno la marcia in più ad un’occasione speciale. Una nota particolare va riservata agli incredibili “dispositivi olografici” utilizzati dagli abilissimi performer, in grado di riprodurre incredibili effetti speciali mixati con foto e video forniti dai clienti per contestualizzare lo spettacolo e lasciare tutti i partecipanti increduli.

Desideri organizzare un evento assolutamente memorabile? Chiedi una consulenza a Lightman Digital Show e progetta un numero ad hoc.