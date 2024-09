Bordighera, partenza in ritardo del servizio mensa per le scuole, Giuseppe Trucchi: "Slittamento che crea disagi non indifferenti ai genitori"

"Tra pochi giorni riapriranno gli Istituti Scolastici e inizieranno le attività didattiche del nuovo anno. Alcune famiglie di Bordighera mi comunicano che, come succede ormai da tempo, anche quest'anno le attività di mensa e di pre scuola e post scuola si faranno attendere per almeno una settimana per le scuole primarie e forse anche oltre per la scuola dell'infanzia". Ad intervenire p il consigliere comunale 'Insieme' di Bordighera Giuseppe Trucchi che continua: "Come ogni anno rimango sorpreso di questo slittamento che crea disagi non indifferenti ai genitori che devono lavorare specialmente in quelle situazioni in cui non siano presenti i nonni. Non riesco a capire le motivazioni di un ritardo così importante su un calendario prefissato e ormai noto. Dalle informazioni che ho raccolto pare che il servizio di mensa potrebbe. volendo, essere immediatamente operativo e che per pre scuola e post scuola si attendano risposte ai bandi di assunzione presentati.

Mi colpisce il fatto che in altre realtà italiane questi problemi non sussistono e che i servizi prendono il via contemporaneamente alle scuole come la logica vorrebbe.

Spero che alle mie domande vengano date delle risposte magari anche con il sostegno della Amministrazione Comunale che naturalmente rappresenta le istanze dei cittadini".