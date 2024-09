La perturbazione di ieri ha portato tra i 40 e i 60 millimetri di pioggia: frane e cadute di alberi con temperature in diminuzione

Alla fine il ‘grosso’ della perturbazione si è concentrato su una vera e propria ‘bomba d’acqua’ che ha colpito principalmente Sanremo intorno a mezzogiorno, allagando diverse strade. Il fronte perturbato ha comunque provocato continue piogge per tutta la giornata, creando anche alcune frane e cadute di alberi in diverse zone della provincia.

A Sanremo si sono registrati disagi alla viabilità cittadina, visto che i mezzi avevano difficoltà a transitare a causa dell'acqua che in pochi minuti si è accumulata lungo la carreggiata creando un fiume. Vie allagate anche nelle frazioni sanremesi, come a Poggio dove, come segnalato da una lettrice, erbacce alte invadono le cunette di deflusso impedendo così la corretta canalizzazione dell'acqua e favorendo, di conseguenza, allagamenti. La strada provinciale, poco dopo il paese, risulta essere, infatti, invasa dall'acqua che ha creato grave disagio e pericolo per chi transita. Anche le strade secondarie sono invase da fiumi di acqua e si teme il possibile isolamento di intere famiglie.

La perturbazione ha portato tra i 40 e 60 millimetri di pioggia così distribuita nella nostra provincia: Dolcedo 61, Cipressa e Pontedassio 53, Triora 51, Sanremo, Rocchetta Nervina, Pigna ed Airole 50, Montalto e Pieve di Teco 49, Apricale e Ceriana 48, Bajardo e Dolceacqua 46, Castelvittorio 45, Borgomaro 44, Seborga 43, Nava 41, Imperia 39, Diano Marina 37, Ventimiglia 35.

Fiumi e torrenti sotto controllo anche se, nel pomeriggio di ieri ed al termine della perturbazione sono tutti saliti, senza mai raggiungere i livelli di guardia. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, ha raggiunto quota 1,10 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero ha toccato 0,09 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina a Montalto è arrivato a 2,63 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli ha raggiunto quota 1,34 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è salito a quota 0,39 nel corso della notte (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è arrivato a 0,98 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) mentre a Dolceacqua è arrivato fino a 0,96 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita anche il Roya che, ad Airole, è arrivato a 2,51 (giallo 5,40 e rosso a 7) mentre a Ventimiglia è a 0,33 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5). Ovviamente, nelle ultime ore tutti i corsi d’acqua sono nuovamente calati.

Le temperature sono calate nel corso del passaggio perturbato. Le minime della notte, in alcuni casi sono già autunnali: Nava 10,6, Verdeggia 10,8, Triora 12,5, Bajardo 13,6, Rocchetta Nervina 14,3, Pieve di Teco 14,6, Pigna 15,1, Airole 15,4, Seborga 16,5, Dolcedo 16,6, Diano Marina 17,3, Ventimiglia 18,5, Imperia 19,4 e Sanremo 20,3.