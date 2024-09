Cambio alla guardia costiera di Imperia, il comandante Matteo Prantner sarà sostituito da Luigi Cuciniello

Cambio di comando alla guardia costiera di Imperia, viene trasferito il comandante capitano di fregata Matteo Prantner. Il comandante Prantner sarà sostituito da Luigi Cuciniello, ora capo sezione operativa della guardia costiera di Napoli.

Prantner, di origini fiorentine, dopo un anno di servizio a Imperia verrà trasferito per nuovi incarichi a Roma. Per Prantner la parentesi sul territorio imperiese ha costituito un ritorno: undici anni prima aveva prestato servizio con il grado di tenente di Vascello e in qualità di capo servizio operativo e capo servizio personale marittimo e contenzioso.

La cerimonia istituzionale per il passaggio di consegne è prevista per la mattinata di venerdì 13 settembre alla Capitaneria di porto di Imperia.