Calcio, Coppa Liguria: un rigore in pieno recupero beffa l’Ospedaletti, orange superati dal Camporosso

Un calcio di rigore negli ultimi secondi di recupero rovina l’esordio dell’Ospedaletti in Coppa Liguria 2024/2025.

Orange di scena al “Ciccio Ozenda” per il primo impegno ufficiale della nuova stagione che li vede impegnati contro il Camporosso, una big del prossimo campionato di Prima Categoria.



La gara inizia con ritmi tranquilli, figli anche della preparazione estiva, poi l’Ospedaletti rompe il ritmo trovando la rete del vantaggio al 22’ con Alemanno che di testa anticipa difesa e portiere avversario.

Al 35’ il Camporosso riporta la gara in parità con Managò, abile a sfruttare un’indecisione della retroguardia orange su un lancio dalla trequarti per poi concludere di potenza in porta.

A due minuti dallo scadere della prima frazione di gioco gli ospiti si portano in vantaggio. L’Ospedaletti perde palla in difesa, Crudo prova la conclusione con la sfera che viene deviata imparabilmente da Ambesi.

Il primo tempo si chiude sul 2-1 per gli ospiti, non prima di due decisivi interventi di Bazzoli.



Nella ripresa è di nuovo Alemanno ad andare in rete per gli orange. Al minuto 59 il numero 4 conclude una bella azione corale mettendo alle spalle di Frenna la palla del 2-2.

La gara scorre all’insegna dell’equilibrio con occasioni da entrambe le parti sino a quando, in pieno recupero, il direttore di gara concede il calcio di rigore al Camporosso per l’intervento di Manno in area su Travella. Dal dischetto va lo stesso numero 20 ospite che realizza e firma il gol del definitivo 3-2.



“Ho visto una partita equilibrata contro una squadra forte, siamo stati bravi a tenere il campo soprattutto nel primo tempo - commenta al termine della partita mister Fabio Luccisano - siamo andati in vantaggio meritatamente e poi ci siamo trovati sotto per vie di due nostri errori. Il secondo tempo è stato meno bello, poi è arrivato l’episodio finale per una leggerezza di inesperienza. È stato un buon test per il campionato contro quella che dicono essere la favorita per la vittoria finale. Siamo contenti, buono l’approccio, la squadra e la voglia di emergere. Sono molto contento soprattutto per il primo tempo”.



Ospedaletti - Camporosso 2-3

Marcatori: 22’ e 59’ Alemanno, 35’ Managò, 43’ Ambesi (aut), 90’+6 Travella (r)

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Cordi (13 Di Nicola), 4 Alemanno (19 Sartori), 5 Ambesi, 6 Russo, 7 Sammartino (15 Manno), 8 Molinari, 9 Zito (20 Siberie), 10 Grifo (14 Campagnani), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Cascina, 16 Angeli, 17 Bacciarelli, 18 Panigada

Allenatore: Fabio Luccisano

Camporosso: 1 Frenna, 2 Fazzari (13 Conrieri), 3 Rotella, 4 Oliveri (16 Lodovici N.), 5 Scarfò, 6 Negro, 7 Managò (20 Travella), 8 Grandi, 9 Calcopietro (19 Lodovici S.), 10 Luci (15 Calvini), 11 Crudo

A disposizione: 12 Vieni, 14 Scortichini, 17 Ribetto, 18 Santoianni

Allenatore: Alan Carlet

Arbitro: Sig. Fabio Fioriello (Imperia)

Ammoniti: Cianci, Ambesi, Zito, Bazzoli, Scarfò