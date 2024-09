Tiro alla targa, gli arcieri di San Bartolomeo al campionato italiano di tiro con l'arco (Foto)

Gli arcieri di San Bartolomeo a Camaiore (LU) per il campionato italiano di tiro con l'arco specialità tiro alla targa per la divisione arco nudo.

Gli arcieri gialloblù vi hanno partecipato con la squadra master maschile arco nudo. Era dal 2019 che gli arcieri San Bartolomeo non prendevano parte ad un campionato italiano a squadre.

La squadra master, composta da Gabrielli Maurizio, Piana Davide, al suo debutto ad un campionato italiano, Prette Cesare, accompagnati dal tecnico Maria Elena Ardoino, si era qualificata per i campionati al dodicesimo posto in ranking list, e ha chiuso la gara all'ottavo posto nella classe master. Dopo una prima parte un po' sottotono, il terzetto ha ottenuto una bella rimonta migliorando il secondo parziale di ben 85 punti rispetto alla prima parte.