Nasce l'Asd Tennis tavolo Ventimiglia, a Mantova vince il primo torneo

Ottimo risultato per l'Asd Tennis tavolo Ventimiglia che, nata da poco, vince il primo torneo svoltosi a Mantova grazie alla buona prestazione di Lorenzo Cortese.

La società di tennis tavolo è nata da un'idea di Angelo Groccia, il presidente, e Lorenzo Cortese, il vicepresidente e allenatore, per promuovere questo sport a Ventimiglia, per molto tempo assente, e dare la possibilità a tutti di praticarlo. "L'Asd TT Ventimiglia apre le sue porte a tutti, dai bambini agli adulti, senza limiti di età con la possibilità di giocare a livello amatoriale o a livello agonistico, partecipando ad allenamenti di gruppo o individuali e a tornei singolari e campionati a squadre" - fanno sapere il presidente Angelo Groccia e il vice Lorenzo Cortese - "Abbiamo una sede presso la palestra ex Gil, grazie alla collaborazione della responsabile Manuela Pievi e del Comune. Un ringraziamento speciale va al sindaco Flavio Di Muro, all'assessore allo Sport Serena Calcopietro e al consigliere comunale incaricato allo Sport Enzo Di Marco. Vi aspettiamo per una prova gratuita".

"Sono sempre molto favorevole ad accogliere ogni forma di associazionismo, specialmente sportivo, quando si tratta di aggregare sempre di più i giovani" -afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Allarghiamo, quindi, il nostro panorama sportivo e cerchiamo di fare il possibile anche per quanto riguarda, dal punto di vista dell'impiantistica sportiva, trovare una collocazione per loro. Il tennis da tavolo ha, infatti, specifiche esigenze e di spazio. Grazie alla collaborazione con Angelo e Pievi siamo riusciti a far nascere questa associazione che ha già portato a casa la prima vittoria. Siamo soddisfatti perché questa associazione sancisce la nascita di uno sport vero e proprio. E' per noi un arricchimento sia sportivo che culturale perché lo sport oltre a svolgere una funzione di benessere psicofisico svolge anche una funzione sociale specialmente per le fasce d'età a cui si rivolge. E' uno sport praticabile anche dai più grandi. Lo vedrei bene anche nei centri anziani, ovviamente in modo amatoriale".

"Stiamo, inoltre, per presentare un progetto didattico, un'iniziativa che mette in luce gli aspetti educativi e formativi legati allo sport svolto nel difficile periodo dell'età evolutiva dell'individuo perché si tratta di scuola primaria e scuola media" - svela l'assessore Calcopietro - "E' un progetto che andremo a proporre al consiglio d'istituto, in concomitanza con l'Assessorato alle scuole. Adesso procederemo anche con l'inserimento, più che altro per far conoscere e veicolare questa tipologia di sport che non è solo un passatempo".