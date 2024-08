Inaugurati alla Fiera di Genova i Campionati Italiani in Singolo "Kinder Joy of Moving"

La settimana della vela giovanile che ha eletto Genova a sua capitale, prosegue e dopo la Coppa Primavela, occasione di esordio e avvio alle regate per i baby velisti e veliste più giovani d’Italia, oggi la cerimonia ufficiale ha aperto i Campionati Italiani classi in Singolo Kinder Joy of moving. Cinque discipline in gara: tre derive (Optimist, ILCA 4 e ILCA 6) e due windsurf (Techno 293 e iQFOiL Youth), per un totale di oltre 500 concorrenti. La base delle regate sarà sempre sotto la tensostruttura nella Fiera di Genova, con le regate davanti al lido di Albaro, mentre per le tavole a vela la base a terra e i campi di regata saranno a Voltri.



Alla cerimonia, aperta dal Presidente FIV Francesco Ettorre, è intervenuta per il Comune di Genova la consigliera delegata ai Grandi Eventi, Federica Cavalleri. Intervenuto anche il Capitano di Fregata Alessandro Russo in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Genova. Brevi saluti da parte del presidente del comitato organizzatore Gianni Belgrano e del presidente del Comitato I Zona (Liguria) della FIV Maurizio Buscemi, dai dai rappresentanti delle classi in gara.



Gli appuntamenti fanno parte del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, e l’organizzazione è affidata al Comitato Circoli Genovesi, del quale fanno parte: il Club Nautico Bogliasco, l’Unione Sportiva Ecologica Ciappelletta, il Dinghy Snipe Club, il Circolo Nautico Sturla, l’Unione Sportiva Quarto, il Centro Velico Interforze, il Circolo Nautico Il Mandraccio, il Circolo Nautico “Il Pontile”, il Club Vela Sori e il Circolo Vele Vernazzolesi. Il Comitato puo’ contare inoltre sulla collaborazione della Lega Navale Italiana di Genova Sestri, del Club Nautico Andora e della Lega Navale Italiana di Genova, il tutto sotto la regia del Comitato I Zona (Liguria) della Federazione Italiana Vela.



Dal 30 agosto al 2 settembre, questi i giorni di regata ai Campionati Italiani Giovanili in singolo Kinder Joy of Moving, che mettono in palio i titoli tricolore tra timoniere e timonieri dell’Optimist (148 barche al via) nella Divisione A (nati 2009-2013), nel singolo atletico ILCA 4 (117 barche al via per lo scafo Laser con vela da 4.7 mq) maschile e femminile, nell’ILCA 6 (112 barche al via, stesso scafo Laser con vela di 6 mq) maschile e femminile per , nella tavola a vela Techno 293 Under 13 e Under 15, nell’iQFOiL Youth (la tavola olimpica con vela ridotta) maschile e femminile Under 17 e Under 19, per un totale di circa 140 tavole a vela.



Da segnalare che i titoli italiani in palio hanno richiamato a Genova i migliori specialisti di ciascuna disciplina. Sono in regata nella classe Optimist i due vice campioni europei azzurri Jesper Karlsen (Fraglia Vela Riva) e Anna Merlo (LNI Mandello del Lario), nonché l’intera squadra che si è selezionata per i Mondiali 2024 in programma a dicembre: Andrea Tramontano (RYCC Savoia), Leandro Scialpi (CN Bardolino), Mattia Di Martino (SV Barcola e Grignano), Andrea Demurtas (Fraglia Vela Riva) e Tommaso Geiger (Società Triestina Sport del Mare).



Anche le due classi ILCA vedono al via alcuni azzurri che hanno conquistato grandi vittorie internazionali nel corso della stagione. Da Maria Vittoria Arseni (campionessa mondiale Juniores ILCA 6 femminile, seconda all’Europeo e oro al Mondiale Youth Garda Trentino) a Antonio Pascali (oro ILCA 6 maschile al Mondiale Youth sul Garda), oltre a Alessandro Cirinei (Europeo Juniores ILCA 6), Lorenzo Ghirotti (europeo ILCA 4) e alcuni podi europei e iridati. Discorso analogo con le tavole a vela.



Il format ormai consolidato delle Regate FIV prevede più regate al giorno mentre a terra sarà aperto il FIVillage che funzionerà da ritrovo per tutti i partecipanti. Infine cerimonia di premiazione e chiusura.



Il Presidente FIV Francesco Ettorre commenta il calendario definito per le cinque Regate FIV 2024: “Saluto con orgoglio questo secondo evento a Genova, da domani saranno in regata cinquecento atlete e atleti che rappresentano il meglio della vela giovanile azzurra che è ai vertici nel mondo. Avere dei numeri così elevati, con arrivi da tutta Italia, è una conferma del valore assoluto del comparto giovanile del nostro sport. Sono presenti in acqua questi giorni dei campioni mondiali, europei, secondi e terzi posti sui maggiori podi internazionali, nell’Optimist, nell’ILCA 6 e nelle tavole a vela. Ed è bellissimo essere qui tutti insieme, un segnale di forza di un movimento che parte dalla base, dai Circoli, e attraverso le sinergie e le professionalità di istruttori, allenatori e staff federale, arriva fino a vincere medaglie mondiali. Benvenuti a tutti!”