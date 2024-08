CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 29 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- CATTIVISSIMO ME 4 – ore 17.00 – 20.15 – 22.00 - di Chris Renaud, Patrick Delage - con le voci di Max Giusti, Carolina Benvenga, Stefano Accorsi – Animazione/Avventura - "Durante la riunione degli ex alunni del Licée Pas Bon, la rinomata scuola dei cattivi, Gru reincontra Maxime Le Mal, un superbad che ce l'ha ancora con lui per uno scherzo subìto ai tempi dell'adolescenza. I poliziotti della Lega Anticattivi arrestano Maxime ma lui promette di sterminare Gru, dunque il capo della Lega consiglia all'ex Cattivissimo di trasferirsi con la famiglia in un luogo sicuro. Gru, la moglie Lucy, le figlie Margo, Edith e Agnes più l'ultimo arrivato, il neonato Gru Jr, si recano nell'amena cittadina di Mayflower, portando con sé i tre Minion Phil, Ron e Ralph. A Mayflower Gru e i suoi famigliari dovranno assumere nuovi nomi e nuove identità, il che creerà non pochi problemi. Dovranno anche relazionarsi con una coppia di vicini spocchiosi e la loro figlia adolescente Poppy, che vuole coinvolgere Gru in un furto importante. Nel frattempo i dirigenti della Lega trasformano cinque Minion in agenti d'élite dotati di superpoteri e Maxime trasforma la sua ossessione per gli scarafaggi in un'arma contro Gru...”

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FINCHÉ NOTTE NON CI SEPARI – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 - di Riccardo Antonaroli - con Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello, Giorgio Tirabassi - Commedia - "Eleonora e Valerio hanno pronunciato il fatidico ‘sì’ solo poche ore fa e adesso si trovano in uno degli alberghi più lussuosi della capitale, pronti a dare il via al loro nuovo futuro. Tuttavia, invece di esplorare questa nuova dimensione del loro rapporto si ritrovano catapultati nella città eterna, in una notte piena di fascino e mistero, alla ricerca di qualcosa o forse solo alla ricerca di loro stessi...”

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- IT ENDS WITH US - SIAMO NOI A DIRE BASTA – ore 16.45 – 19.15 – 21.45 – di Justin Baldoni - con Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton - Drammatico/Sentimentale - "Lily Bloom è uno spirito libero che ha i fiori persino nel nome. Dopo il funerale del padre, dove non è riuscita a pronunciare l'elogio funebre, Lily si è trasferta dal Maine a Boston con l'intenzione di aprire un negozio di - che altro? - fiori. Appena arrivata incontra Ryle Kincaid, neurochirurgo bello e tenebroso, che si rivelerà essere il fratello della sua assistente fioraia, Allysa. Ma Ryle non è tipo da rapporto stabile, e per un po' Lily resiste alle sue lusinghe. La donna è anche tormentata da alcuni eventi traumatici del suo passato: il padre picchiava la moglie, e ha fatto lo stesso con il primo amore della figlia, Atlas -che Lily ancora ricorda con nostalgia. Quando finalmente Lily cede alle attenzioni di Ryle sarò proprio il ricordo di Atlas a scatenare il lato dark dell'uomo, con cui Lily dovrà fare i conti...”

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- DIVANO DI FAMIGLIA – ore 17.30 – 19.30 – 21.30 – di Niklas Larsson - con Ewan McGregor, Ellen Burstyn, Rhys Ifans, Taylor Russell, Lara Flynn Boyle - Commedia - "In un vecchio negozio di mobili di un'imprecisata città americana, tra oggetti ammucchiati e scatoloni, una signora ottantenne, venuta con i figli David e Gruffud a cercare una cassettiera, si siede su un divano e decide di non muoversi più. Dopo l'arrivo dell'altra figlia Linda, toccherà al figlio minore David, padre di famiglia tormentato e premuroso, capire le ragioni del comportamento della madre. La situazione sempre più assurda e tesa darà all'uomo l'occasione di regolare i conti con i fratelli e trovare nella figlia del proprietario del locale e nel suo gestore due strane figure con cui confrontarsi...”

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BLINK TWICE – ore 17.00 – di Zoë Kravitz - con Channing Tatum, Kyle MacLachlan, Adria Arjona, Alia Shawkat, Geena Davis - Thriller - "Quando il magnate della tecnologica Slater King (Channing Tatum) incontra la cameriera Frida (Naomi Ackie) al suo gala di raccolta fondi, scatta subito la scintilla. King invita Frida a unirsi a lui e ai suoi amici per una vacanza da sogno sulla sua isola privata: un vero e proprio paradiso dove le notti selvagge si fondono con lunghe giornate di sole e tutti si divertono da matti. Nessuno vuole che questo viaggio finisca ma, quando iniziano ad accadere fatti insoliti, Frida comincia a mettere in discussione la sua realtà. C'è qualcosa di sbagliato in questo posto e, se vuole uscire viva da questa festa, Frida dovrà scoprire la verità...”

- DEADPOOL & WOLVERINE – ore 19 15 - di Shawn Levy - con Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney – Azione/Commedia/Fantascienza - "In questo nuovo capitolo Wade sembra aver trovato una sorta di ‘normalità’ con i suoi amici e con Vanessa, ma proprio durante la sua festa di compleanno viene contattato dalla TVA (Time Variance Authority, agenzia che si occupa di problematiche delle linee temporali, introdotta nel MCU dalla serie TV Loki) per una missione che cambierà per sempre l'MCU. Al suo fianco, per portare a termine la missione, ci sarà Logan (che comparirà con il suo alter ego, ‘Patch’), il mutante noto come Wolverine. L'agente dela TVA che preleva Wade dalla sua festa di compleanno - dove finalmente lo vediamo assaporare un momento di felicità - informa che il Wolverine che Wade dovrà prelevare dalla sua Timeline è un uomo ormai finito perchè ‘ha causato la distruzione del suo mondo’. Inutile dire che Logan non vuole niente a che fare con questa storia, ma Deadpool e le sue pistole - ma forse più le sue incessanti chiacchiere - sanno essere molto, molto convincenti...”

- ALIEN - ROMULUS – ore 21.45 – di Fede Alvarez - con Cailee Spaeny, Isabela Moner, Archie Renaux, David Jonsson - Horror/Fantascienza/Thriller - "A differenza degli altri sequel e prequel, questa nuova avventura horror si ispira molto agli eventi del capostipite della saga, infatti segue un gruppo di giovani colonizzatori spaziali che si imbatte in una stazione spaziale abbandonata. Decidono di abbordarla per recuperare materiali, ma una volta sul posto si troveranno faccia a faccia con la forma di vita aliena più terrificante dell'universo, quella che ha decimato quasi tutto l'equipaggio della Nostromo, lasciando soltanto Ripley (Sigourney Weaver) come superstite...”

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA VITA ACCANTO – ore 17.00 – di Marco Tullio Giordana - con Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Beatrice Barison, Sara Ciocca - Drammatico - "Vicenza, 1980. Maria scopre di essere incinta e annuncia con gioia la sua gravidanza al marito Osvaldo, affermato ginecologo più avanti negli anni di lei. Ma quando la neonata Rebecca viene al mondo ha una vistosa macchia rossa sul viso e Maria la rifiuta, individuando in quella ‘voglia’ l'oscuro segno di un peccato nascosto. Da quel momento la grande casa in cui Maria e Osvaldo abitano insieme alla sorella gemella di lui, Erminia, una pianista di successo che vive al piano superiore, si riempie di silenzi e di dolore. Rebecca cresce più che altro accudita dalla zia e fa amicizia con Lucilla, una compagna di scuola anticonformista che per la bambina è una ventata d'aria fresca. Nell'adolescenza la ragazza comincia a reagire all'indifferenza ostile della madre e a porsi le prime domande sulla sua origine. Col tempo Rebecca arriverà ad intuire che le dinamiche famigliari custodiscono quel segreto che ha reso la sua infanzia e adolescenza tanto disfunzionali e infelici...”

- TOUCH – ore 19.00 – 21.30 – di Baltasar Kormákur - con Egill Ólafsson, Masahiro Motoki, Yoko Narahashi, Ruth Sheen, Masatoshi Nakamura - Drammatico - "Kristofer è un signore anziano che scopre di avere una malattia neurologica degenerativa. Il medico gli consiglia di chiudere i conti in sospeso, così decide di partire e dall'Islanda prima va a Londra e poi in Giappone alla ricerca di una donna che non ha mai dimenticato. In tutto questo, sua figlia, preoccupata, continua a chiamarlo...”

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- THE CROW - IL CORVO – ore 17.00 – 19.15 – 21.30 – di Rupert Sanders - con Bill Skarsgård, Laura Birn, Danny Huston, Jordan Bolger, FKA Twigs – Azione/Fantasy - "Eric Draven ha un passato oscuro del quale sappiamo solo che ha perso le persone e le creature che amava, e ora è internato in una struttura per la riabilitazione dalle tossicodipendenze. Shelly Webster è una ragazza che ha ricevuto un video compromettente, e lei e tutti coloro che hanno avuto parte in quel video sono entrati nel mirino di Mister Roeg, un uomo che si nutre del sangue delle creature innocenti nel tentativo di vivere in eterno e parla loro all'orecchio spingendole al suicidio. Per sfuggire a Roeg, Shelly viene catturata dalla polizia che la ricovera nella stessa struttura dove è rinchiuso Eric. I due si incontrano ed è amore a prima vista, ma dopo una parentesi di assoluta felicità vengono intercettati dai sicari di Roeg, che condannano l'una all'inferno, l'altro a vagare in una terra di mezzo e a cercare vendetta tornando nel mondo dei vivi come un non-morto capace di rigenerarsi - non senza dolore - all'infinito...”

Voto della critica: **

Doppia Programmazione

- L'INNOCENZA – ore 16.45 – di Kore'eda Hirokazu - con Sakura Andô, Eita, Soya Kurokawa, Hinata Hiiragi, Mitsuki Takahata - Drammatico - "Preadolescente silenzioso e riservato, Minato ha perso il padre quando era piccolo e vive con la madre, impiegata in una stireria. Vittima a scuola di un professore eccessivamente severo, Minato è difeso dalla madre, la quale si scontra duramente con la preside dell'istituto. Eppure qualcosa non torna: Minato dice la verità o il suo professore è innocente? E se si sbagliasse anche quest'ultimo a considerare il suo alunno un bullo? Perché a guardar la storia da vari punti di vista la realtà cambia e il vero soggetto diventa l'amicizia nascosta tra Minato e un suo compagno di scuola, preso di mira perché effemminato...”

- MAXXXINE – ore 19.15 – 21.15 – di Ti West - con Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Halsey – Horror - "1985. Maxine è a Hollywood con l'intenzione fermissima di dare una svolta decisiva alla sua vita. Fa l'attrice nel cinema porno, ma si rende conto che è necessario mirare più in alto, passare al cinema ‘normale’. A questo scopo partecipa a un'audizione per una parte nel seguito di un horror di serie B diretto da un'ambiziosa regista. Nonostante la sua provenienza dal porno possa essere un handicap, Maxine non demorde e ottiene il ruolo. Sembra l'inizio della sua realizzazione artistica, ma in città opera un feroce serial killer che ammazza a ripetizione anche pornostar colleghe di Maxine. Inoltre, un detective privato si fa vivo con toni insinuanti e minacciosi: la cerca per conto di qualcuno di potente, una figura misteriosa che emerge da un passato con cui Maxine dovrà fare i conti, mentre lotta per sopravvivere e diventare una star...”

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IT ENDS WITH US - SIAMO NOI A DIRE BASTA – ore 21.00 – di Justin Baldoni - con Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton - Drammatico/Sentimentale - "Lily Bloom è uno spirito libero che ha i fiori persino nel nome. Dopo il funerale del padre, dove non è riuscita a pronunciare l'elogio funebre, Lily si è trasferta dal Maine a Boston con l'intenzione di aprire un negozio di - che altro? - fiori. Appena arrivata incontra Ryle Kincaid, neurochirurgo bello e tenebroso, che si rivelerà essere il fratello della sua assistente fioraia, Allysa. Ma Ryle non è tipo da rapporto stabile, e per un po' Lily resiste alle sue lusinghe. La donna è anche tormentata da alcuni eventi traumatici del suo passato: il padre picchiava la moglie, e ha fatto lo stesso con il primo amore della figlia, Atlas -che Lily ancora ricorda con nostalgia. Quando finalmente Lily cede alle attenzioni di Ryle sarò proprio il ricordo di Atlas a scatenare il lato dark dell'uomo, con cui Lily dovrà fare i conti...”

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

