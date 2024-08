Sanremo: al via il 31 agosto i campinati nazionali under 13 di tennis femminile. Matteo Civarolo "Evento che abbiamo fortemente voluto" (Foto e video)

Dal 31 agosto partono i campionati italiani under 13 femminili sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Sanremo.

Si tratta di una manifestazione di particolare rilievo per la struttura, grazie alla quale la città potr vedere andare in scena le giovani atlete del panorama italiano che si apprestano a entrare nel mondo agonistico. Tra queste il nome che spicca maggiormente è quello di Victoria Monaco Lanteri, sanremese di nascita, che negli ultimi due anni ha vinto due titoli nazionali di categoria. Tanto basta per confferirle l'etichetta della favorita anche se, come sottolinea il direttore dell'accademia Matteo Civarolo, ci sono diverse giocatrici di alto livello, anche se la speranza è ovviamente quella di veder tironfare la tennista di casa.

Il torneo vedrà una prima fase di qualificazione che sarà disputata il 31 agosto e il 1 settembre, per passare poi al tabellone principale che vedrà 64 atlete contendersi la vittoria nella settimana tra il 2 e l'8 settembre.

Sette giorni di sport che saranno sicuramente importanti anche per il turismo locale, come sottolinea l'assessore al turismo Alessandro Sindoni, che nel corso della presentazione ha voluto ringraziare il circolo per aver contribuito a portare a Sanremo un evento di questo calibro.

Sarà anche un'occasione per permettere al Circolo Tennis Sanremo di farsi conoscere ulteriormente e affermarsi ancora di più come un'eccellenza del tennis a livello nazionale: basti pensare ai campioni che si sono allenati su questi campi, primi tra tutti Matteo Arnaldi e Gianluca Mager, che nel corso della loro carriera sono arrivati a poter vantare rispettivamente il 30° e il 62° posto nella classifica Atp.