Piccole Canaglie inarrestabili: la Contraband Cycling Team brilla al 44° Gran Premio VC Esperia Piasco

Anche quest'ultima domenica di agosto, le Piccole Canaglie della Contraband Cycling Team hanno lasciato il segno al 44° Gran Premio VC Esperia Piasco. Sotto il sole caldo di fine estate, la giovane squadra sanremese ha conquistato due coppe preziose: una per il secondo posto nella classifica a squadre della giornata, e l'altra per aver dominato con tre vittorie su sei gare l'ultima giornata del Challenge del Piemonte a Cherasco, organizzato dall'Associazione Piemontese Corridori Ciclisti, guidata da Gianfranco Cavallo.

Il percorso di 800 metri con una salita impegnativa ha messo alla prova i partecipanti a Piasco, in provincia di Cuneo. La giornata è iniziata con gli Esordienti, dove il nostro Bryan Bertagni ha dato il massimo. Nonostante la sua breve esperienza nel ciclismo, Bryan ha dimostrato una straordinaria determinazione, lasciando intravedere un futuro promettente.

Nel pomeriggio, alle 15:00, è stato il turno dei più piccoli. Nella categoria Promozionale, Charline, il gioiello della Contraband Cycling Team, ha tagliato il traguardo in seconda posizione assoluta, seguita da un ottimo 5° posto di Loris Brusco, che continua a crescere gara dopo gara.

Nella Categoria G1, Samuele Balestra, soprannominato "il Nano" dal suo allenatore Alex Roland, ha conquistato il primo posto. In G2, Thomas Bertani ha trionfato, seguito da Ryan Cebotari sul terzo gradino del podio.

La Categoria G3 ha visto un eroico Brian Brusco chiudere al secondo posto, nonostante una dura battaglia contro un’influenza intestinale che lo aveva colpito nei giorni precedenti. Ottimo anche il quarto posto di Thomas Paba, che sta mostrando progressi notevoli. Sfortunata, invece, la giornata di Nikolas Brusco, costretto al ritiro a causa di una foratura.

Il capitano della Contraband, Alessandro Barbero, ha dominato la gara della Categoria G5, chiudendo i 10 giri in prima posizione, mentre Matteo Grosso ha ottenuto un rispettabile 5° posto.

Ma il meglio deve ancora venire! Preparatevi per un weekend di fuoco: sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, le Piccole Canaglie saranno protagoniste alla prestigiosa Coppetta d’Oro a Borgo Valsugana, in provincia di Trento. Non perdetevi l’azione: sintonizzatevi su YouTube, sul canale Pianeta Giovani, dalle 10:00 per tifare i nostri giovani campioni, pronti a sfidare migliaia di piccoli atleti provenienti da tutta Italia.