I libri e l'estate, un connubio che si conferma vincente anche a Sanremo

In estate si legge di più: secondo una ricerca un italiano su tre si dedica al piacere della lettura durante le vacanze. Cosa leggono? Preferibilmente romanzi, quotidiani e riviste. E nell'epoca del digitale la carta regna ancora incontrastata, con ebook e audiolibri che occupano solo il 6% del mercato.

L'estate è uno dei due grandi periodi dell'anno in cui la lettura riscuote più interesse (l'altro è il Natale) e in un luogo che vive di turismo estivo come possono essere le città liguri questo fenomeno si presenta in maniera più accentuata.

Tante le cause che portano a questo fenomeno, a cominciare dal maggiore tempo a disposizione, che permette di dedicarsi durante i momenti di pausa proprio alla lettura.

"In estate c'è una clientela diversa, che ha più tempo per bighellonare - dicono dalla libreria Ubik di via Roma - poi le tante ore di luce invogliano anche a leggere, proprio perché si ha più tempo. e Il tempo appunto in qualche modo va anche riempito, certo chi viene qui in vacanza ha qualcosa da fare, ma durante la giornata si possono avere dei tempi morti. Anche quando si va al mare, la lettura è un modo per passare il tempo".

Gialli, romanzi e letture leggere sono i tipi di libri che vanno maggiormente, quelle letture insomma che permettono in qualche modo di evadere la realtà, e che principalmente riescono a essere un mezzo per 'staccare la spina'.