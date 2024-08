Ceriale, annullato il concerto di Fiordaliso e Fausto Leali: è previsto il rimborso del biglietto

Il concerto di Fiordaliso e Fausto Leali, previsto per venerdì 23 agosto alle 21:30 in Piazza della Vittoria a Ceriale, è stato annullato a causa di problemi di salute di Fausto Leali. L'evento faceva parte della rassegna “Rotonda sul Mare” e avrebbe dovuto vedere i due artisti sul palco per una serata di grande musica.