Due settimane all'esordio di Amanda Embriaco ai giochi paralimpici di Parigi

" Dopo il tennista Arnaldi - ha aggiunto Mager - avremo Amanda che si farà valere. Io le sue gare le seguo in streaming, e so che nei 200 metri bisogna davvero mettercela tutta, perché bastano un centinaio di pagaiate a decretare il vincitore ".

Da parte di Amanda Embriaco ovviamente grande soddisfazione nel poter rappresentare la Nazionale e Sanremo ai giochi parigini: "Questo è un vero onore per me, non mi aspettavo tutto questo incoraggiamento da parte dei tifosi; sapevo che mi avrebbero sostenuto, ma vivere tutto questo è stata un'esperienza sicuramente diversa da quanto potessi immaginare. Partecipare alle Olimiadi è un sogno che si realizza, ma è anche la tappa di un percorso per cui abbiamo lavorato duramente, quindi non voglio partire con l'idea di essere già arrivata".