60 anni del Tennis Club di Ospedaletti, tutti i risultati del torneo giovanile (Foto)

All’interno della festa per la celebrazione dei 60 anni di attività del Tennis Club Ospedaletti, tenuta nella giornata di domenica 18 agosto, si è concluso il torneo giovanile FITP organizzato per onorare lo storico evento e appunto denominato “60 anni Tennis Club Ospedaletti”.



Le 5 finali sono state caratterizzate da un elevato contenuto tecnico, atletico ed agonistico come certificato da ben tre incontri terminati al tie break conclusivo.



A svettare su tutti la prestazione del giovane Raffaele Costa vincitore sia nella categoria under 12 che in quella under 14.

I finalisti ed i vincitori hanno avuto il grande onore di essere premiati dal Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti, dal festeggiato fondatore del circolo Renzo Cimiotti, dal campione Gianluca Mager e dal presidente del Tennis Club Ospedaletti Matteo Civarolo.



Questo il dettaglio delle finali.



Under 10 maschile: Zampino Giovanni vincitore su Mancini Alessandro con il punteggio di 3/5 4/1 10/1

Under 12 femminile: Bertonelli Carlotta vincitrice su Di Rocco Ludovica con il punteggio di 4/1 5/3

Under 12 maschile: Costa Raffaele Lupo vincitore su Renzulli Francesco Leone con il punteggio di 5/3 1/4 10/5

Under 14 maschile: Costa Raffaele Lupo vincitore su Paolino Filip con il punteggio di 4/1 1/4 10/5

Under 16 maschile: Roboly Joseph vincitore su Traverso Giovanni con il punteggio di 4/0 4/1



Al termine della competizione il folto pubblico ha potuto apprezzare una esibizione di doppio tra, una parte, il campione Gianluca Mager e il primo coach di Fabio Fognini Massimiliano Conti e, dall’altra parte, il presidente del Tennis Club Ospedaletti, coach di Matteo Arnaldi e Gianluca Mager, Matteo Civarolo e il maestro del circolo Adriano Parodi.