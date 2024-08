Sanremo: in 30mila nella zona portuale per ammirare i fuochi piromusicali di Ferragosto (Foto e Video)

Anche quest’anno la città di Sanremo è stata letteralmente invasa da residenti e turisti, arrivati anche dalle città limitrofe, per trascorrere la notte di Ferragosto.

Bar e ristoranti strapieni, soprattutto nella zona portuale, per godere della calda serata ferragostana e dei fuochi artificiali in onore della Madonna della Costa.

Quest’anno il Comune, visto il successo ottenuto a febbraio per quelli in occasione del Festival, ha deciso di offrire lo spettacolo piromusicale, mettendo in sottofondo una serie di canzoni allo spettacolo pirotecnico.

Uno spettacolo molto apprezzato da chi ha voluto trascorrere la serata nella città dei fiori e che ha poi continuato la serata nei locali di Sanremo. Una serata che, per il momento è filata liscia, senza alcun problema.