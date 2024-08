Come tornare in forma dopo l’estate con Foodspring

Le vacanze estive sono un momento di relax e divertimento. Proprio per questo, durante le vacanze capita spesso di seguire uno stile di vita poco sano, con alimentazione irregolare e poca o nulla attività sportiva. In realtà, anche se non si va in vacanza, spesso in estate non ci si riesce ad allenare perché le strutture sportive chiudono per ferie o per il troppo caldo.

Ciò comporta che settembre è il mese in cui tantissime persone si affrettano a iniziare o riprendere l’attività fisica e la dieta. In questo percorso per tornare in forma dopo le vacanze, possono aiutare i prodotti Foodspring , che includono integratori proteici, alimenti dietetici, snack salutari, superfood, e alimenti funzionali.

Chi è Foodspring

è stata fondata nel, da Tobias Schüle e Philipp Schrempp, due giovani imprenditori con una forte passione per la nutrizione e il benessere. La loro missione era quella dicreando prodotti che non solo fossero sani e nutrienti, ma anche deliziosi e sostenibili.

L'azienda ha iniziato con la produzione di proteine in polvere di alta qualità, ottenute da latte biologico di mucche allevate al pascolo. Questo primo prodotto ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua purezza e ai benefici nutrizionali, gettando le basi per l'espansione del portafoglio di Foodspring.

Negli anni successivi, Foodspring ha ampliato la sua gamma di prodotti, sempre mantenendo un forte focus sulla qualità degli ingredienti e sulla trasparenza della produzione. L'azienda ha investito notevolmente nella ricerca e sviluppo, collaborando con nutrizionisti ed esperti del settore per creare formule innovative e scientificamente supportate.

Ad oggi Foodspring è uno dei punti di riferimenti per chi cerca prodotti di alta qualità per sostenere l’attività fisica e la dieta. Vediamo come questi sono utili per i diversi obiettivi di benessere fisico.

Foodspring per lo sviluppo muscolare

Per lo, Foodspring offre una vasta gamma di prodotti specificamente formulati per supportare la crescita e il recupero delle energie.

Una tipologia di prodotto molto utile per questo obiettivo sono le proteine in polvere. Le proteine sono essenziali per la crescita e la riparazione dei tessuti muscolari. Fornire al corpo una quantità adeguata di proteine aiuta a stimolare la sintesi proteica muscolare, un processo chiave per l'aumento della massa muscolare. Whey Protein di Foodspring è una linea di proteine in polvere ottenute dal siero di latte di alta qualità.

Anche gli aminoacidi sono un elemento importante per lo sviluppo muscolare. Infatti, sono essenziali per la sintesi proteica, il processo attraverso cui il corpo costruisce nuove proteine muscolari. Gli aminoacidi essenziali (EAA), in particolare, devono essere assunti tramite la dieta poiché il corpo non può sintetizzarli autonomamente. Foodspring metta a disposizione un integratore contenente questi aminoacidi, chiamato proprio EAA - Aminoacidi essenziali.

Un altro elemento molto studiato e utilizzato per lo sviluppo muscolare è la creatina. Questa non va direttamente a costituire il muscolo, ma aumenta la forza e la resistenza durante l’allenamento, permettendo un lavoro più intenso per la crescita muscolare. La creatina in polvere di Foodspring contiene Creapure, prodotta esclusivamente in Germania con un alto livello di purezza.

Foodspring per il controllo del peso

Foodspring offre una serie di prodotti utili per il, ideati per supportare una dieta equilibrata e favorire la perdita di peso in modo sano e sostenibile.

Tra questi ci sono gli shake proteici, utili per sostituire uno o due pasti al giorno con un alimento povero di carboidrati e ricco di proteine. Shape Shake di Foodspring contiene 19 g di carboidrati, 21 g di proteine e 9 g di fibre per ogni 60 g di prodotto.

Anche le barrette proteiche, ricche di proteine e povere di zuccheri, sono utili al controllo del peso. Rappresentano un ottimo spuntino sano per controllare l’appetito e mantenere stabili i livelli di energia. Foodspring offre barrette proteiche con diversi gusti, contenenti 10 g di carboidrati, 20 g di proteine e 16 g di fibre per ogni porzione da 60 g.

Foodspring ha ideato anche un prodotto innovativo per il controllo del peso, ovvero le Metaboliser Shape Caps. Queste contengono colina, zinco, cromo, caffeina ed estratto di tè, un mix di ingredienti che mira a supportare il metabolismo di grassi e carboidrati. Un metabolismo efficiente, accompagnato da dieta ed esercizio fisico, è importante per perdere peso.

Foodspring per l’energia

Talvoltasi ha bisogno di una. Foodspring offre diverse soluzioni per questo scopo, tra cui. Si tratta di una bevanda pre-workout con caffeina, piperina, vitamine e aminoacidi BCAA di origine vegana. Un mix di ingredienti che fornisce all’organismo l’energia necessaria per un allenamento ad alta intensità.

Un’altra bevanda studiata per fornire la carica per allenarsi è Workout Aminos. Fornisce una buona dose di aminoacidi BCAA, particolarmente utili per fornire energia durante l'allenamento e migliorare le prestazioni atletiche.

Un prodotto molto interessante per sostenere uno stile di vita attivo, anche oltre l’allenamento, è Vegan Collagen. Contiene collagene vegano, vitamina C, aminoacidi fermentati, ginseng e gotu kola, un mix ingredienti che favorisce la salute di ossa, pelle e muscoli.