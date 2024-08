Bordighera: da domani a domenica musica e gastronomia con 'Giardini in Love'

Domani, venerdì e sabato prossimi il Comune di Bordighera e la Pro Loco Rinascita Borghettina presentano ‘Giardini in LOVE’, tre appuntamenti gastronomici con musica live per ballare ai Giardini Lowe di via Vittorio Veneto e trascorrere momenti indimenticabili in compagnia.

A partire dalle 19, con ingresso libero, la Pro Loco proporrà tante specialità da assaporare sotto gli ulivi; da un menu tipico e goloso si potrà scegliere di gustare invitanti rostelle con patatine fritte, ottimo pesce spada alla griglia, pasta appetitosa e tanti altri deliziosi piatti preparati con cura, accompagnati da vini locali e birre artigianali.

La musica, live ogni sera, sarà quella più amata con liscio, tango, latino americano, hit anni ’70, ’80 ’90 e swing. Domani saliranno sul palco Cristian e la luna nueva, “party band ligure” dai ritmi più conosciuti e trascinanti, mentre venerdì i giardini vestiranno lo stile dinamico ed elegante di Denia Ridley the swinging lady. Sabato il ritorno a Bordighera di Mario Cau e Zingarò, con il loro inimitabile e coinvolgente gispy swing italiano.