Bordighera, Vallecrosia e Camporosso saranno sede delle verifiche della prossima AFRICA ECO RACE

Abbiamo aspettato qualche settimana per fare uscire questa notizia che stava già cominciando a trapelare ma volevamo esserne sicuri prima di comunicarvi la grande novità di questa fine dell'anno. Le città di Bordighera, Vallecrosia e Camporosso saranno la prossima sede delle verifiche dell'edizione numero 16 dell'AFRICA ECO RACE.

Dal 27 al 28 dicembre 2024 sarà la Liguria a ospitare per la prima volta nella storia della specialità le operazioni preliminari di una gara internazionale di rally raid. Bordighera, affascinante città della costa ligure conosciuta e apprezzata in tutto il mondo con il suo splendido centro storico, Vallecrosia, con le sue belle spiagge e Camporosso che offre vicoli medievali e un ricco patrimonio culturale condiviso con i Comuni confinanti, offriranno una cornice ideale non solo ai partecipanti ma anche a tutto il pubblico che di sicuro non mancherà all'appuntamento AFRICA ECO RACE.

Dalla mattina del 27 dicembre piloti e team sfileranno con moto, quad, SSV, auto moderne e storiche e camion, per i consueti controlli che precedono la partenza dell'unico rally raid che unisce due Continenti e attraversa ben sei Paesi, e l'Italia è l'ultimo in ordine di tempo ad aggiungersi alla lista. L'AFRICA ECO RACE, che si corre da quindici anni, prenderà il via sabato 28 dicembre da Montecarlo, con un grande spettacolo che accoglierà partecipanti provenienti da moltissime Nazioni e fra queste anche Giappone e Canada, per citare le più remote.