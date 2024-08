Bordighera, è morto il pedone investito da una moto sull'Aurelia (Foto)

Tragedia a Bordighera. E' morto il pedone che, in serata, è stato investito da una moto sull'Aurelia.

Il pedone, sembrerebbe un uomo di circa 80 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Vittorio Emanuele II nei pressi del distributore di benzina IP mentre stava attraversando la strada, fuori dalle strisce pedonali e in un punto poco illuminato. Soccorso sul posto dal personale sanitario e da un'ambulanza è stato trasportato all'ospedale di Bordighera in codice rosso per essere poi elitrasportato dal Grifo, probabilmente al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure, ma purtroppo non ce l'ha fatta: è morto poco prima di giungere alla piazzola dell'eliporto del Saint Charles a causa delle gravi ferite riportate.

La persona alla guida della moto, invece, ha riportato qualche ferita e così è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

Per consentire i rilievi del caso, da parte della polizia stradale, che consentiranno di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, dalla rotonda all'incrocio con via Pasteur all'intersezione con via degli Amici, dai carabinieri e dalla polizia locale e il traffico è stato deviato sulla Romana. La viabilità è ripresa normalmente poco dopo la mezzanotte.