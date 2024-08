Anche la Xrallyteamsanremo in Finlandia con la Co-Driver Jessica James

Dopo uno stop di qualche mese la Co-Driver Jessica James, nata nella scuderia del xrallyteamsanremo, ritorna alle note questa volta in lingua Finlandese.

"Jessica in questi anni - si spiega nel comunicato - si è contraddistinta proprio per la sua voglia di gareggiare e si destreggia con le note in francese sua lingua madre ma senza problemi in italiano, spagnolo, inglese e in questo caso in finlandese. Come licenza corre sotto l'Asa di Nizza ma oltre ai colori nizzardi porta i colori italiani per la xrallyteamsanremo praticamente dal suo esordio.