Calcio. Luca Festa entra nello staff tecnico del settore giovanile dell'Ospedaletti

In vista del via alla stagione 2024/2025 si arricchisce ancora lo staff tecnico del settore giovanile dell’Ospedaletti.



La società ha formalizzato l’accordo con Luca Festa, nome noto nel mondo del calcio ponentino. Per lui quattro anni all’Argentina, sette al Taggia e altri quattro alla Sanremese prima di approdare all’Ospedaletti per una nuova avventura al servizio dei giovani calciatori e delle loro famiglie.



Un altro innesto voluto dalla società del presidente Luca Barbagallo per aumentare gli standard di formazione dei giovani sportivi in maglia orange.