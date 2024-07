Contraband Cycling Team: bici, amicizia e divertimento oggi ad Osasco

Continua il meraviglioso percorso delle Piccole Canaglie della Contraband Cycling Team, la squadra di ciclismo per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni appena nata nella Città dei Fiori.

Nella categoria dei G5 chiude con un bellissimo e meritato primo posto il Capitano, Alessandro Barbero; 9° posto per Matteo Grosso, rallentato poco prima dell'arrivo da una caduta in cui fortunatamente non è rimasto coinvolto.

Ottimi piazzamenti anche nella categoria G3 dove Nikolas Brusco è arrivato 11° dopo una gara tutta in testa al secondo gruppo; Thomas Paba e Niccolò Semeria sono arrivati in volata chiudendo rispettivamente al 7° e 6° posto; sale sul secondo gradino del podio Brian Brusco che dopo una gara quasi sempre in testa ha visto sfumare per un soffio la prima posizione.

Thomas Bertani chiude, dopo 4 giri di fuoco, al primo posto nella categoria G2; medaglia d'oro anche per il giovanissimo Samuele Balestra, "il nano" per gli amici, nella categoria G1.

Nella categoria dei promozionali seconda posizione assoluta per Charline Brusco che arriva prima tra le femmine. Tanto divertimento anche per il più piccolo del gruppo, Mattia Balestra, detto "il boss" per il grande carisma che lo contraddistingue nonostante la giovanissima età.