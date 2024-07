Florovivaismo: ad Albenga Coldiretti e Assofloro hanno incontrato le imprese florovivaistiche della regione

È avvenuto ieri l’incontro ad Albenga della Consulta Nazionale del Florovivaismo di Coldiretti che, insieme ad Assofloro, ha incontrato il territorio ligure, nello specifico il settore florovivaistico. Durante l’evento è intervenuta Nada Forbici, Presidente Assofloro e Coordinatore della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti, che ha illustrato il percorso di Coldiretti tra passato, presente e obiettivi futuri.

Dal lavoro svolto per il settore florovivaistico – a partire dal grande impegno e i risultati ottenuti a livello europeo sugli imballaggi e sul bonus verde – passando per la costante difesa del principio di reciprocità a livello europeo per quanto riguarda le produzioni; affrontando poi i costi di produzione e la conseguente pressione che attanaglia le imprese e le criticità di ordine fitosanitario. Si è inoltre parlato di passaporto delle piante e dell’importanza della tracciabilità. A seguito di ciò, si è posto l’accento sulle nuove normative che stanno sorgendo a livello europeo: nello specifico si è affrontata la tematica delle pratiche sleali e la vittoria storica di Coldiretti con la conseguente legge 198. Infine, si è tracciata una linea di quelli che sono gli obiettivi futuri, che mirano a dare ancora più voce al territorio attraverso la consulta regionale.

Propositi, dunque, progettualità e ascolto: l’incontro incentrato su vivaismo, arboricoltura, floricoltura e giardinaggio ha permesso ai produttori del territorio di prendere voce ed esprimere le proprie idee, i timori e i bisogni, in base – soprattutto – alle peculiarità del territorio di appartenenza. “Per promuovere un settore,” ha sottolineato Nada Forbici, “serve ascoltare e dialogare con le consulte degli imprenditori, proprio per questo come Coldiretti sottolineiamo il concetto più fondamentale di tutti: la voce arriva dalla base. E da qui, noi partiamo.”

All’incontro hanno preso parte anche il Presidente di Coldiretti Liguria e il Delegato Confederale, Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, che hanno commentato: “Un importante incontro territoriale, questo, improntato al dialogo e al confronto, finalizzato ad affrontare argomenti di attualità e di particolare rilevanza per il comparto, condividere informazioni circa l’andamento generale del mercato e delle tendenze di produzione e di consumo, illustrare le attività promosse dall’Associazione per far fronte alle necessità e alle problematiche del settore e mettere in luce opportunità e problematiche regionali specifiche su cui lavorare”.

Concludono Boeri e Rivarossa: “Sono i singoli territori che devono parlare e poter esprimere quelle che sono le problematiche e le necessità; chi meglio di coloro che vivono il lavoro nei campi tutti i giorni può conoscere le priorità del settore?”