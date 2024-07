Ciclismo: buona la prima per i giovanissimi della Contraband Cycling Team Sanremo

La Contraband Cycling Team, squadra di ciclismo per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni nata da pochi giorni a Sanremo ha vinto, al suo esordio, il primo premio di società.

Si è infatti tenuta ieri la ‘Coppa di Busalla’ a Genova a cui hanno partecipato giovani ciclisti e cicliste provenienti da tutta la Regione. Come sempre tanto divertimento per i piccoli atleti, ma anche tante soddisfazioni.

Nella categoria G1 vince Samuele Balestra mentre, nella G2 nonostante una sfortunata caduta di catena, Thomas Bertani ha ottenuto un ottimo 2° posto. Nella G3, dove le ‘Piccole Canaglie’ sono sempre numerose e danno spettacolo, prima posizione per Brian Brusco, 3° Niccolò Semeria, 4° Thomas Paba e 8° Nikolas Brusco. Nella G5 2a posizione per Alessandro Barbero e 3° gradino del podio per Matteo Grosso.

"Sono molto soddisfatto dei bambini, dell'allenatore e dei genitori - ha dichiarato il presidente della neonata società, Claudio Barbero - siamo una squadra bellissima e abbiamo tanti progetti che vogliamo realizzare. Quello che conta, e che vorremo insegnare io e l'allenatore Rolando ai bambini, è fare ciclismo cercando di dare il proprio meglio, il tutto condito da tanto divertimento e amicizia”.