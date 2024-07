Tuffo nel passato, Ventimiglia Alta invasa dai pirati con "Sulle orme del Corsaro Nero" (Foto e video)

Bandiere nere con il teschio, spade, sciabole, botti, velieri, pappagalli, pirati e persone in costume, come lavandaie, pescivendole, chi faceva il telaio o chi filava la rete, ieri sera, hanno catapultato cittadini e turisti nel passato, in particolare nella Tortuga. Un successo la manifestazione "Sulle orme del Corsaro Nero", andata a Ventimiglia Alta, che, con scenette lungo i caruggi, musica, danze, ambientazioni particolareggiate, taverne dei pirati, giocolieri, acrobati e la caccia al tesoro, sia per bambini che per adulti, ha animato il centro storico.

L'evento, proposto dall'associazione 'Le ragazze di Wilma' in collaborazione con ‘Ventimiglia tra le porte antiche’ e con il patrocinio del Comune, ha infatti incuriosito e divertito una folla di persone che ha potuto ascoltare musica dal vivo, come i ragazzi della scuola Pergolesi che si sono esibiti al Funtanin suonando e cantando brani folk, vedere spettacoli sui pirati e animazioni, assaggiare prodotti locali e acquistare 'oggetti del passato'.

Una serata inaugurata con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, del vicesindaco Marco Agosta, del presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, degli assessori Serena Calcopietro e Adriano Catalano, del consigliere comunale Franca Bonadonna e dei consiglieri regionali Mabel Riolfo, Veronica Russo e Sonia Viale. "Sono contento perché è una manifestazione che è nata sostanzialmente con l'insediamento di questa amministrazione. C'è una grande partecipazione, è un modo per far divertire i ventimigliesi e i turisti" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Ringrazio tutte le associazioni, i commercianti e gli abitanti del paese che hanno organizzato l'evento e si sono prestati a travestirsi per l'occasione".

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza e al monitoraggio costante delle forze dell'ordine, della polizia locale, della Protezione civile, dell'Anget, dell'associazione nazionale carabinieri e della Croce Verde Intemelia. "Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno deciso di partecipare e di aiutarci a rendere più realistica l'ambientazione come i commercianti che hanno aderito all'iniziativa e si sono vestiti da pirati, gli abitanti di Ventimiglia alta che si sono prestati a indossare i costumi, Cactus mania che ha posizionato tante piante caraibiche per creare l'atmosfera, Marì sartoria e le signore che hanno aiutato a realizzare i costumi a mano e le bende con il teschio, il Comune e la dama dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri che, dal banchetto posizionato all'inizio di via Garibaldi, ha accolto e dato il benvenuto a tutti coloro che sono venuti consegnando bandane e volantini della manifestazione" - dicono gli organizzatori - "Anche quest'anno hanno partecipato tante persone e ne siamo felici".