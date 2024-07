Sanremo: martedì evento multimediale alla Pigna per l'associazione Spazivisivi

L'associazione Spazivisivi organizza per il 23 luglio 2024 alle 21.00 in P.zza S. Costanzo, avrà luogo l'Evento Multimediale "Sulle Tracce della Spiritualità".

Il progetto è un percorso fotografico e musicale che indaga sul significato spirituale del suono, come esso viene trasmesso dalle cosmologie delle principali culture tradizionali del nostro pianeta. A questo si abbina la ricerca del fotografo e curatore Pino Ninfa, insieme al musicista Marco Colonna, con i vari reportage fotografici fatti in varie parti del mondo che hanno come denominatore comune il Sacro, dove porta avanti una indagine sui mondi spirituali fra sacro e profano, nelle varie culture del mondo, includendo la natura nelle sue forme più ancestrali come i boschi sacri in Amazzonia.