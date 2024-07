Conviene davvero? Guida al preventivo per l’impianto fotovoltaico perfetto!

Quando l’offerta è tanta, il mercato si affolla. Così i competitors fanno a gara per offrire la soluzione più vantaggiosa e spesso una delle strategie più immediate è proprio quella dei prezzi.

Va più o meno così, nel settore degli impianti fotovoltaici.

Se hai provato a cercare un preventivo per un impianto fotovoltaico, avrai notato che sono moltissimi i siti che offrono preventivi gratuiti: ti basta compilare un semplice form inserendo pochi dati, lasciare una mail e in pochi minuti ricevi la tua simulazione.

In un contesto del genere, è normale avere dubbi e incertezze sull’effettiva affidabilità delle aziende, soprattutto alla luce del fatto che un impianto fotovoltaico rappresenta un investimento abbastanza impegnativo, che per risultare conveniente deve tener conto di diverse variabili relative al caso specifico.

Per aiutarti, in questo articolo ti forniremo una panoramica esaustiva dei 3 aspetti da considerare quando richiedi un preventivo fotovoltaico.

Si tratta di tre condizioni che ti permettono di valutare con oggettività l’affidabilità dell’azienda e la concretezza dell’offerta che ti viene proposta.

Il consiglio di partenza è quello di richiedere preventivi a diverse aziende e procedere a una comparazione tra le varie soluzioni.

I consigli che trovi di seguito ti serviranno proprio per avere maggiore padronanza e comprensione nella fase di valutazione tra le varie proposte, per procedere finalmente a scegliere quella più idonea alle tue esigenze.

1- valuta attentamente l’azienda a cui richiedi il preventivo

, ma scegli accuratamente le aziende a cui idealmente potresti affidare l’installazione del tuo impianto fotovoltaico.

Non ha molto senso chiedere diversi preventivi, se non hai fatto una selezione a monte.

Dunque, prima di compilare quel modulo così allettante che trovi nella landing page del sito, verifica che l’azienda sia professionale, seria, affidabile e che abbia esperienza nel settore.

Come fare? Guarda il sito internet e verifica la presenza di recensioni sul sito e su Google.

Presta attenzione alla presenza di casi studio: le aziende affidabili ed esperte, informano i loro clienti sui loro traguardi.

Verifica, inoltre, i partner a cui si affidano per la componentistica dell’impianto: accertati che l’azienda a cui stai inviando la tua richiesta di preventivo si affidi a marchi seri, affidabili e di qualità.

2- Valuta l’impianto che ti viene offerto

, che permettono di stabilire quale sarà la potenza del tuo impianto fotovoltaico. Dalla potenza dell’impianto dipendono tutta una serie di fattori, come la tipologia e il numero di moduli fotovoltaici, l’inverter, la necessità o meno di un sistema di accumulo e così via.

Un preventivo per un impianto fotovoltaico non è solo un elenco di costi, ma una vera e propria carta d'identità del sistema che andrà a produrre energia per la tua casa. Per questo motivo, è fondamentale che la descrizione dell'impianto sia completa e dettagliata, fornendoti tutte le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole.

La scheda tecnica dell'impianto:

che impianto verrà installato? A tetto, integrato o a terra?

● Dimensione: espressa in kWp (chilowatt di picco), indica la potenza nominale dell'impianto.

● Disposizione: come saranno posizionati i pannelli? Su quale falda del tetto?

● Materiali: quali moduli fotovoltaici sono stati scelti? Che marca e modello?

● Certificazioni: i moduli sono certificati da enti accreditati come TÜV o IEC?

● Numero di pannelli: quanti pannelli compongono l'impianto?

● Potenza di ogni pannello: espressa in Wp (watt di picco), indica la potenza di ogni singolo modulo.

Oltre alle caratteristiche tecniche:

durata e affidabilità delle garanzie offerte su moduli, inverter e altri componenti.

● Assicurazione: verifica se il costo dell'assicurazione è incluso nel preventivo e quali coperture sono previste.

● Manutenzione: il preventivo include un servizio di manutenzione? Se no, richiedi una stima dei costi.

● Tempi di pagamento: come saranno suddivisi i pagamenti? Diffida da chi richiede il pagamento in un'unica soluzione anticipata.

3 - verifica che siano indicati i benefici economici

Un preventivo completo e trasparente per l’impianto fotovoltaico non si limita a elencare i costi, ma deve anche descrivere in dettaglio

Vantaggi economici da non sottovalutare:

L'energia prodotta dall'impianto andrà a coprire il tuo fabbisogno energetico, riducendo significativamente le bollette di luce e gas. Il preventivo deve indicare una stima precisa del risparmio annuale, considerando il tuo consumo energetico e i prezzi dell'energia elettrica.

● Detrazioni fiscali: Lo Stato italiano incentiva l'installazione di impianti fotovoltaici con diverse agevolazioni fiscali. Il preventivo deve specificare a quali detrazioni hai diritto e come poterne usufruire.

Ad esempio, tra le detrazioni a cui puoi accedere per il 2024 vi è il Bonus Ristrutturazione, che ti permette di ottenere una detrazione del 50%. Puoi approfondire sulla pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata al Bonus Ristrutturazioni.

● Scambio sul Posto: l'energia non consumata in tempo reale può essere immessa nella rete elettrica e compensata con un credito che potrai utilizzare per abbattere i costi futuri dell'energia. Il preventivo deve includere una stima del valore del ricavo dallo Scambio sul Posto.

Qui trovi la pagina GSE che spiega nel dettaglio come funziona lo Scambio sul Posto.

● Incremento del valore dell'immobile: un immobile dotato di impianto fotovoltaico ha un valore di mercato maggiore rispetto a uno che ne è privo. Questo aspetto è particolarmente importante se pensi di vendere la tua casa in futuro.

A tal proposito, condividiamo con te questa notizia di caso virtuoso: un piccolo comune con meno di 2.000 abitanti, che ha installato un impianto fotovoltaico e colonnine elettriche per un ostello del centro. Puoi leggere qui l’articolo completo e dettagliato su questo comune che ha puntato alla sostenibilità ambientale.

Un preventivo completo deve includere:

● Una stima dettagliata del risparmio in bolletta

● Le informazioni sulle detrazioni fiscali a cui hai diritto

● Una stima del ricavo dallo Scambio sul Posto

● L'incremento del valore dell'immobile

● I benefici ambientali dell'energia solare

● L'aumento dell'autonomia energetica

Se cerchi un preventivo per il tuo impianto fotovoltaico, in questa pagina trovi altre informazioni e un simulatore per calcolare il costo dell’impianto fotovoltaico più adatto alle tue esigenze.