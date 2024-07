Il mare di Sanremo dipinto dalle vele dei CAPE31: grande evento ospitato dallo Yacht Club (foto)

Tre giorni, sette prove e il mare di Sanremo dipinto dalle vele dei CAPE 31.



Otto paesi europei, culture, lingue e abitudini diverse ma una stessa passione che unisce: l'amore per il mare. Questo è lo spirito che ha contrassegnato nelle giornate del 12, 13 e 14 luglio la regata dei CAPE 31 ospitata dallo Yacht Club Sanremo.



Per la sesta volta nel Mediterraneo, ad accoglierli un vento fino a 12 nodi che ha esaltato le caratteristiche di una classe velica emergente, con grandi capacità tecniche e di spirito di squadra. Vento proveniente da est e da ovest ha fatto sì che a dominare il 6° round fosse l'olandese Motions dell'armatore Lennard Van Oeveren.



Il secondo posto è stato occupato dalla Romania di Essentia, seguito dall'equipaggio dell'Isola di Man. Il nuovo interessamento per le barche dei mari internazionali da parte dello Yacht Club Sanremo si rispecchia non solo nelle regate dei giorni trascorsi ma anche il prossimo novembre quando, le acque sanremesi, ospiteranno il Campionato Europeo dei CAPE 31.



Nel frattempo lo yacht club continua la Scuola Vela Estiva fino alla prima settimana di settembre, con l'intento di avvicinare sempre di più i nostri piccoli a conoscere e ad amare il mare, in attesa del Campionato Ligure per la classe 420 di fine agosto.