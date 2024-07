Box da tetto auto per le vacanze: come scegliere il migliore per la tua partenza

Le vacanze estive sono alle porte e molti si preparano a partire per lunghi viaggi in auto. La nostra amata Liguria è una meta molto gettonata negli ultimi anni, anche nel periodo primaverile, come riferito anche in questo nostro articolo del mese di Aprile.

Nei prossimi giorni moltissimi viaggiatori e famiglie si metteranno in marcia per le loro vacanze estive e raggiungeranno le località della Riviera in auto.

Per chi necessita di spazio extra per i bagagli viaggiando in famiglia con i propri bambini, un box da tetto può rivelarsi la soluzione ideale.

Tuttavia, scegliere il modello giusto può essere una sfida, considerando la vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato. In questo articolo, esploreremo i fattori chiave da considerare per selezionare il box da tetto più adatto alle tue esigenze di viaggio.

I vantaggi dei box da tetto

Uno dei principali vantaggi del box da tetto èQuesto accessorio consente di trasportare una maggiore quantità di bagagli

Utilizzando il box da tetto, è possibile mantenere l'abitacolo più spazioso e ordinato, migliorando l'esperienza di viaggio. Inoltre, questi dispositivi sono progettati per essere aerodinamici, riducendo l'impatto sul consumo di carburante rispetto ad altre soluzioni di carico esterne come i rimorchi.

Un altro vantaggio significativo è la sicurezza. I box da tetto sono realizzati con materiali robusti e resistenti agli agenti atmosferici, dunque garantiscono una protezione ottimale per i bagagli. La maggior parte dei modelli è dotata di sistemi di chiusura sicuri che prevengono furti e aperture accidentali durante il viaggio.

Come scegliere il box da tetto giusto per la tua auto

Quando si sceglie un box da tetto, ci sono diversi fattori da considerare per assicurarsi di acquistare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

La prima considerazione riguarda la capacità di carico, che varia notevolmente tra i diversi modelli. È importante valutare la quantità di spazio di cui si ha bisogno e il tipo di oggetti che si intende trasportare.

Le dimensioni del box sono un altro fattore da considerare. È bene assicurarsi che il box sia compatibile con le dimensioni del veicolo e con le barre portatutto. Un box troppo grande potrebbe ostacolare l'accesso a garage o parcheggi con altezza limitata, mentre uno troppo piccolo potrebbe non offrire lo spazio necessario. È anche importante considerare il profilo aerodinamico del box per minimizzare la resistenza al vento e il consumo di carburante.

Il materiale di costruzione è un altro aspetto da valutare. La maggior parte dei box da tetto è realizzata in plastica ABS o in materiali compositi. La plastica ABS è leggera e resistente agli urti, ma può deteriorarsi con l'esposizione prolungata ai raggi UV. I materiali compositi, come il fiberglass, offrono una maggiore resistenza e durabilità, ma possono essere più costosi e pesanti. La scelta del materiale dipende dal budget e dall'uso previsto del box.

Il sistema di montaggio e fissaggio è altrettanto importante. Un buon box da tetto deve essere facile da installare e rimuovere. Alcuni modelli sono dotati di sistemi di montaggio rapidi che consentono di fissare il box alle barre portatutto senza l'uso di attrezzi.

Infine, vanno considerati anche design e l'estetica. I box da tetto sono disponibili in una varietà di colori e finiture per adattarsi allo stile del veicolo. Sia chiaro, non stiamo parlando di parametri vitali, ma comunque importanti per chi tiene alla propria immagina anche mentre guida.

Installazione e sicurezza dei box da tetto

Prima di tutto, è fondamentaleQueste guide includono passaggi dettagliati su come fissare correttamente il box alle barre portatutto, assicurandosi che sia ben centrato e saldo per evitare qualsiasi squilibrio durante la guida​​.

Per garantire la sicurezza, è essenziale caricare gli oggetti più pesanti nella parte inferiore del box e utilizzare cinghie per fermare il carico, prevenendo spostamenti che potrebbero destabilizzare l'auto.

Inoltre, è importante non superare il peso massimo supportato dal tetto del veicolo, verificabile sul libretto di circolazione dell’auto.

Durante la guida con un box sul tetto, è consigliabile prestare attenzione all'altezza aggiuntiva del veicolo, specialmente in prossimità di garage e passaggi coperti. Una guida prudente e consapevole delle nuove dimensioni del veicolo è fondamentale per evitare incidenti e danni al carico trasportato​​.

Manutenzione e cura del box da tetto

Lada tetto è una delle migliori pratiche per preservarlo nel tempo e deve essere effettuata con acqua tiepida e un detergente delicato per rimuovere polvere, sporco e residui, evitando danni ai materiali.

La lubrificazione delle parti mobili, come cerniere e serrature, è un'altra pratica fondamentale, soprattutto se si notano segni di usura​​.

La manutenzione preventiva è altrettanto importante: controllare periodicamente il sistema di fissaggio e assicurarsi che non ci siano deformazioni nel tetto dell'auto può prevenire danni costosi. Riporre il box in un luogo asciutto e al riparo dalle intemperie quando non viene utilizzato può evitare deterioramenti causati da agenti atmosferici​​.

I migliori box da tetto sul mercato

Ecco un elenco dei migliori modelli disponibili sul mercato nel 2024:

● Thule Dynamic L 612908: con una capacità di 430 litri, questo box è ideale per chi cerca spazio e aerodinamicità. Realizzato con materiali resistenti e dotato di un sistema di fissaggio rapido Power-Click, garantisce sicurezza e facilità d'uso. Le sue dimensioni esterne sono 235x94x35 cm, rendendolo perfetto per lunghe distanze e carichi voluminosi​

● Thule Motion XT: con un design elegante e una capacità di 460 litri, questo box combina estetica e funzionalità. È dotato di un sistema di apertura bidirezionale e un fissaggio rapido Power-Click, che ne facilita l'installazione. Le dimensioni di 205x84x45 cm e il peso di 21 kg lo rendono ideale per chi necessita di molto spazio senza rinunciare allo stile​

● Norauto Bermude 400: questo box offre una capacità di 400 litri ed è progettato per essere resistente e aerodinamico. Le sue dimensioni compatte (160 x 80 x 40 cm) lo rendono ideale per una vasta gamma di veicoli. È dotato di una chiusura centralizzata per garantire la massima sicurezza durante i viaggi​

● Norauto Bermude 4500: con una capacità di 450 litri, questo modello è adatto per chi ha bisogno di più spazio. È costruito con materiali resistenti ai raggi UV e presenta un design elegante e funzionale. Le sue dimensioni di 193 x 74 x 37 cm e il sistema di apertura su entrambi i lati facilitano il carico e lo scarico​

● Norauto Bermude 3300: questo box offre una buona combinazione di capacità (circa 330 litri) e facilità di installazione. È leggero e realizzato con materiali di qualità che garantiscono durabilità e protezione contro gli agenti atmosferici. Le dimensioni lo rendono adatto per auto di varie dimensioni, offrendo un'ottima soluzione per i viaggi in famiglia​

● Fabbri Box Nova 430: questo modello offre una capacità di 430 litri ed è progettato per un uso pratico e sicuro. Presenta un design moderno e aerodinamico, con una chiusura centralizzata e tre dimensioni disponibili. Le sue dimensioni esterne sono 174x80x44 cm, rendendolo adatto per il trasporto di carichi voluminosi. È disponibile in tre finiture diverse e può supportare un carico massimo di 75 kg​

● Menabo Diamond 450: con una capacità di 450 litri, questo box da tetto è ideale per chi ha bisogno di molto spazio aggiuntivo. Realizzato in materiale ABS resistente, offre una chiusura centralizzata per la massima sicurezza e un design aerodinamico che riduce il consumo di carburante. Le dimensioni di 195x78x34 cm lo rendono adatto per vari tipi di veicoli, garantendo facilità di installazione e uso​

Consigli per l'uso efficiente del box da tetto

Quando si utilizza un box da tetto, seguire alcune pratiche consigliate può migliorare significativamente la sicurezza e l'efficienza del viaggio.

Ti suggeriamo di distribuire il carico in modo equilibrato, posizionando gli oggetti più pesanti al centro per garantire una migliore stabilità. Utilizzare cinghie per fissare gli oggetti più piccoli aiuta a prevenire movimenti durante la guida​​.

Assicurati sempre di rispettare il peso massimo consentito dal box e dalle barre portatutto, evitando di sovraccaricare il veicolo. È inoltre importante chiudere correttamente il box e verificare che sia ben fissato prima di partire​​.

Durante il viaggio, mantenere una velocità moderata può ridurre il rumore aerodinamico e migliorare il consumo di carburante. Infine, una manutenzione regolare del box, controllando serrature e meccanismi di fissaggio, garantirà che rimanga in buone condizioni e sicuro da utilizzare nel tempo​