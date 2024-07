Ventimiglia, l'evento ‘Conoscere e Sapere’ affolla le vie del centro storico (foto)

L'evento culturale organizzato ieri sera, una visita guidata dei principali siti di interesse storico, artistico, architettonico, ha attirato un folto pubblico che ha riempito le vie del centro storico. L'evento ‘Conoscere e Sapere Storia… Arte… Racconti…’ è stato organizzato dall'Ente Agosto Medievale di Ventimiglia in collaborazione con il Centro Espositivo Sala delle Volte, con il coordinamento di Antonella Didonè e la direzione artistica di Piero Fusco.



“Partendo da Piazza della Cattedrale – si spiega nel comunicato -, un folto pubblico accompagnato da Silvana Minuto, eccellente guida turistica abilitata, ha potuto visitare alcuni dei più significativi siti del Centro Storico di Ventimiglia. A dare inizio alla serata, è stato Piero Fusco Presidente dell’Ente, con un saluto al folto pubblico partecipante, una descrizione dell'evento e dello svolgimento della serata.

Dopo una breve illustrazione, del teatro romano, del forte dell’Annunziata, di Porta Canarda, e dei Balzi Rossi, si è dato il via alla visita della Cattedrale dove sono state illustrate alcune particolarità che sfuggono agli occhi dei visitatori, all'uscita si è potuto assistere ad una interpretazione di una dea Giunone offesa ed ironica. Percorrendo via Garibaldi verso Porta Nizza dopo una sosta di fronte alla Biblioteca Aprosiana la più antica della Liguria è stato visitato l'Oratorio di San Secondo detto dei Neri in cui è custodito un bellissimo Cristo.

Interessante sosta nell'oratorio di San Francesco ora centro culturale polivalente, dove è stato possibile assistere ad un intervento di musica eseguita da ‘Ensemble senza tempo’ un gruppo musicale formato dalla Soprano Gabriella Carioli, al flauto Nicoletta Bracco, chitarra Alberto Tiscia e al mandolino Alberto Gibelli. I musicisti hanno eseguito brani estratti da una collezione medievale seguiti da una magistrale interpretazione di S'i' fosse foco, arderei 'l mondo di Cecco Angiolieri da parte dell'attrice Agata Nerelli.

Non poteva mancare la visita alla chiesa di San Michele una cappella gentilizia dei Conti di Ventimiglia ed in chiusura della serata una sosta con musica e canto, sempre di 'Ensemble senza tempo' nella Piazzetta del Canto antistante il 'Centro Espositivo Sala delle Volte' al cui interno gli intervenuti hanno potuto ammirare dei magnifici abiti storici e il vestito del Corsaro Nero.

Al termine un ottimo rinfresco di prodotti tipici, con aggiunta di alcune delle De.Co. di Ventimiglia preparato da Antichi Sapori da Marì”.