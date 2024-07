Bordighera: spettacolo ‘Classica pop’ per il 5° appuntamento della rassegna ‘Summer in Winter 2024’

Per la 5ª serata della rassegna ‘Summer in Winter 2024’, sabato 13 luglio alle 21, in scena con lo spettacolo ‘Classica pop’ diretto dal maestro Alberto Cipolla e con l'attore regista Luigi Orfeo.

Gli artisti si cimenteranno in un’esibizione che coinvolgerà il pubblico con esuberanza e brio, offrendo un interpretazione in chiave pop della musica classica con l'intento di coinvolgere neofiti ed appassionati.

L'appuntamento è presso i giardini Winter, via Ludovico Winter, località Arziglia a Bordighera. Per prenotazioni 333 6155989 (Paola), 333 9312979 (Patrizia).