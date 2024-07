Un mare di eventi anima Bordighera: un successo i primi appuntamenti estivi (Foto)

Un mare di eventi anima Bordighera. Hanno avuto un grande successo i primi appuntamenti del calendario delle manifestazioni estive.

Molto apprezzata l'esperienza immersiva sui passi di Monet: 'Inside Monet'. Tante persone, inoltre, hanno preso parte alla due giorni di 'Un paese di Sapori' nel centro storico dove hanno potuto degustare prelibati piatti ascoltando musica dal vivo. L'animazione estiva 'Bordighera Sun&Fun' ha divertito e intrattenuto cittadini e turisti e continuerà a farlo fino al 1 settembre. Approvato anche il primo appuntamento del 'Cinema in giardino' andato in scena ai giardini Lowe. In tanti si sono, infine, ritrovati alla rotonda di Sant'Ampelio per 'Balliamoci l'estate'.

E' iniziata bene l'estate bordigotta che prevede tanti altri eventi. "In tantissimi per i primi appuntamenti del nostro 'Mare di Eventi'" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - "Sarà un'estate di musica, ballo, arte, enogastronomia d'eccellenza e molto altro tutto da scoprire".