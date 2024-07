Martedì prossimo processione sul mare con partenza da San Lorenzo per raggiungere Ventimiglia

Martedì prossimo, 16 luglio, la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo organizza una processione sul mare con partenza da San Lorenzo sino a Ventimiglia.

“In questo anno pastorale – si spiega nel comunicato - la Statua della Madonna Miracolosa di Taggia ha visitato tutte le parrocchie della Diocesi, in un pellegrinaggio accompagnato da momenti di preghiera e di affidamento, radunando persone di tutte le età. Questo viaggio ora si conclude con la processione sul mare che si terrà martedì 16 luglio con partenza da San Lorenzo al Mare e si concluderà a Ventimiglia gli orari riportati nella locandina in basso. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare nelle tappe loro più comode in cui sosterà il battello che trasporterà la Statua della Madonna. Grazie all'accordo con le Capitanerie di Porto chi vorrà potrà seguire con la propria imbarcazione il percorso intero della processione in mare accodandosi. Arrivati a Ventimiglia il Vescovo Antonio Suetta celebrerà la Santa Messa presso il Porto di Cala del Forte alle ore 19.30”.