Liguria remiera plurimedagliata ai Mondiali Universitari di Rotterdam

Grandi prestazioni per la Liguria remiera ai Mondiali Universitari. Arrivano medaglie importanti a Rotterdam nell’ambito di una rassegna in cui la Nazionale Italiana è protagonista con 5 ori, 5 argenti e 2 bronzi e la vittoria del medagliere.

Alice Ramella (Can. Santo Stefano al Mare) e Maria Sole Perugino, la prima iscritta all’Università di Genova e sino all’anno scorso in forza al College Remiero Federale di Pra’ (di cui fa parte la Perugino), conquistano uno splendido argento nel doppio Pesi Leggeri, battute soltanto dalle avversarie polacche. Il praese Edoardo Rocchi (Gavirate) festeggia il secondo posto insieme al compagno Andrea Pazzagli nel doppio Senior.

Ben tre gli atleti genovesi a bordo dell’otto medaglia di bronzo: Andrea Licatalosi, atleta della Sportiva Murcarolo e del College Remiero Federale di Prà, condivide la gioia del bronzo nell’otto Senior insieme ad Alessandro Bonamoneta (Sportiva Murcarolo/Fiamme Gialle e nella stagione 2022/2023 componente del College) e con Lorenzo Gaione (Cus Torino). Anche la prestazione dell’otto femminile, secondo fa riferimento al College con la presenza di Anna Scolaro e Chiara Benvenuti.



Motivo di orgoglio per il responsabile tecnico Giulio Basso e per il collaboratore Gabriele Galioto, per una struttura sostenuta da FIC, Comune di Genova e Università di Genova che conferma ancora una volta il suo valore e per cui, in questo momento, sono ancora aperte le iscrizioni per la stagione accademica/sportiva 2024-2025.