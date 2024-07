Danilo Amerio incanta San Bartolomeo al mare per la partenza del tour

“Ritrovare l’affetto del pubblico è stata un’emozione fortissima ”. Così Danilo Amerio commenta l’avvio del nuovo tour estivo dopo il gran debutto di domenica 7 luglio in una Piazza Torre Santa Maria a San Bartolomeo al Mare completamente gremita all’inverosimile per l’occasione.

L’artista, 4 Festival di Sanremo in gara come solista e 7 album di inediti in carriera, tornato recentemente a esibirsi live dopo aver partecipato con successo su Raiuno la scorsa primavera a ‘The Voice Senior’, ha regalato una carrellata di canzoni senza tempo scritte e prodotte per sé e per altri illustri colleghi come Anna Oxa, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Mia Martini, Giorgio Faletti e moltissimi altri.

Inclusa ‘Scrivimi’ di Nino Buonocore, unica cover della sua carriera eseguita in una magistrale interpretazione solo piano e voce, brano con cui partecipò nel Team di Gigi D’Alessio al programma per over 60 condotto da Antonella Clerici conquistando ancora una volta l’affetto e il consenso del pubblico.

Il tour proseguirà per le più belle località estive italiane.