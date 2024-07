Turismo, Berrino (FdI): al via i finanziamenti per migliorare e potenziare le strutture ricettive

“Grazie al governo Meloni dal 1 al 31 luglio torna la possibilità per le aziende turistiche di accedere ai finanziamenti nell’ambito del FRI-Tur. Si tratta di un incentivo previsto dal PNRR e promosso dal Ministero del Turismo che ha come obiettivo di migliorare e potenziare le strutture ricettive e consiste in un fondo complessivo di 780 milioni di euro, di cui 180 milioni stanziati per il contributo diretto e 600 milioni per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

"Nel dettaglio, prosegue Berrino, il fondo permetterà di agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media dimensione (da 500 mila a 10 milioni di euro) per le PMI del settore turistico, e prevede una riserva del 50% delle risorse per gli investimenti green. Per presentare la propria domanda, basta accedere al sito di Invitalia: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur/presenta-la-domanda . Un ringraziamento al ministro Santanchè per l’attenzione rivolta al settore e per aver agevolato l’accesso a questi contributi.