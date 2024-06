Trasferta di successo in Emilia Romagna per il PSV Fight Team di Vallecrosia

Si è svolto nella serata di ieri a Piumazzo (Modena) l'evento Kick, Punch & Roll presso il Pub La Grotta, organizzato dal GDT Training Center. In gara per il PSV Fight Team, guidati dal coach Luca Maggio, si sono distinti:

Polimeni Chiara (boxe light -60 kg), vince con padronanza tecnica e fisica dominando tutte le riprese in maniera magistrale.

Cedro Emanuela (boxe light -65 kg), pareggia contro una atleta molto più giovane, più pesante ed estremamente aggressiva a discapito della tecnica, dominando tutta la seconda ripresa senza mai arrendersi al dolore nonostante un brutto infortunio alla mano.

Ghione Matteo (boxe light -72 kg) vince su un avversario più pesante, dimostrando tutta la maturità che serve a fare il salto di qualità.

Lo Giudice Simone (boxe light elite -75 kg), pareggia un match nella categoria Light Elite (regolamento di approccio al contatto pieno con protezioni più ampie) dove, opposto ad un pugile più esperto, svolge 3 round di guerra a centro ring senza indietreggiare mai.

"Non posso che essere soddisfatto dei risultati ottenuti dai ragazzi ma, come dico sempre, indipendentemente dai verdetti la vera vittoria sta nell'aver combattuto bene. Sono fiero di ognuno di loro, tutti i loro sforzi in palestra sono stati ripagati. È stata una stagione dura, con più trasferte del previsto ma loro si sono fatti trovare pronti sempre, e di questo gli sono davvero grato, con la consapevolezza che si faranno trovare pronti per tutte le prossime sfide. Ringrazio e mi complimento inoltre con il maestro Guadagno del GDT per l'organizzazione e la gestione dell'evento" commenta il coach Luca Maggio.