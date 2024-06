L'imperiese Pietro Giovannini conquista il suo secondo scudetto under 16 alla tappa di Premier Padel (foto)

Dal Foro italico a Roma in occasione della tappa di Premier Padel è arrivata una grande soddisfazione per il Padel ligure. Pietro Giovannini, imperiese doc, ha infatti conquistato il suo secondo scudetto under 16, confermando il titolo under vinto lo scorso anno.

Pietro a Roma ha giocato in coppia con il Siciliano Stefano Indomenico e ha firmato una striscia vincente di quattro successi per due set a zero, fino alla semifinale contro Quatrana Matteo/Botturi Zeno superati 6/2 6/1 e alla finale contro Riso e De Martino battuti per 7/6 6/3

Una bella conferma per Giovannini, nato l’1 maggio del 2008, che si dedica al padel dal 2019 convocato all’ultimo appuntamento Mondiale a Novembre in Paraguay, dove la Nazionale ha ben figurato classificandosi al sesto posto.

“Confermarsi non è mai facile - ha detto - e a Roma ho cercato in tutti i modi di bissare lo scudetto dello scorso anno. Speriamo che il titolo nazionale sia di buon auspicio in vista delle prossime convocazioni per gli Europei Juniores che si svolgeranno a Budapest a settembre. Ho appena compiuto 16 anni penso di avere naturalmente margini di miglioramento, il mio impegno è rivolto soprattutto alla crescita dal punto di vista della preparazione atletica, perché non provenendo dal tennis non ho alle spalle l’attività di allenamento fisico tipico degli sport di racchetta”.

La maglia azzurra non è fra l’altro un traguardo nuovo per Pietro, che già nell’ottobre 2022 ha contribuito al terzo posto della nazionale giovanile italiana in occasione degli Europei a squadre, nel 2024 i Mondiali in Paraguay. Pietro Giovannini e la Liguria si godono lo scudetto meritatamente conquistato con nel mirino la coppa delle Regioni che si svolgerà a Perugia a luglio. Una grande soddisfazione per tutti gli appassionati di Padel della nostra Regione e per tutte le realtà commerciali che sostengono Pietro in questo bellissimo percorso.