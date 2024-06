Sanremo, gran finale del Cantaestate: ecco i nomi dei 30 finalisti (foto)

Anche quest'anno il Cantaestate ha riscontrato notevole successo con più di 40 cantanti selezionati giunti da mezza Italia, l'associazione viva Armea in collaborazione con il club Melakanto, si ritiene molto soddisfatta del livello di abilita' canora raggiunto durante le selezioni precedenti alla finale di domenica 30 giugno, dove vedremo contendersi la vittoria, oltre che gli altri premi in palio, nella categoria under: Delicia, Christian Pizzichillo, Louise De Luca, Andrea Zunino, Klaudio Dukla, Raja Qandil e Phoebe Zirano mentre nella categoria over si esibiranno: Alex Donzella, Barbara Vitale, Costanzo Fissore, Luciana Modesti, Leandro Allegri, Valeska Cotza, Francisco Penna, Olinda Di Dea, Gianfranco Cabutti, Luca Rolando, Gabriella Magro, Lillo Nucera, Yara de Carvalho, Nick De Stefano, Loredana Gullo, Ramez El Jazzar, Giusy Giordano, Angelo Pigneri, Alessandro Fonto', Pino Suppa, Graziella, Duretto, Marino Pugno e Maurizio Grazioli.

I premi in palio saranno, i trofei primo secondo e terzo classificato categoria under, primo secondo e terzo classificato categoria over, premio miglior interpretazione, premio giuria popolare, premio della critica, premio associazione viva Armea, premio Alma percorso vocale, premio club Melakanto, premio oasi, premio live show, premio Alma Star Tv, e per tutti i finalisti sara' consegnata la medaglia della finale.

Inoltre tutti i finalisti potranno essere selezionati per accedere di diritto alla semifinale nazionale di Rumore Bim Festival, talent show multi disciplinare, dedicato a Raffaella Carra', di cui le finali si svolgeranno a Bellaria Igea Marina. Concorso che ha visto selezionati artisti per talent show televisivi come lo zecchino d'oro, The Voice Kids, The voice Senior e X factor, in rappresentanza della casa discografica Riserva Sonora, presenziera' come giurata esterna Adriana Rombola'.

L'evento si svolgerà presso il ristorante Oasi chez Gabry del tennis club Solaro sito in strada solaro 111.

Presenteranno la kermesse, Alex Penna e Angelo Fiume in rappresentanza di Alma percorso vocale e club Melakanto, La giuria di qualita' sara' composta da Paolo Rossi presidente di giuria titolare della provideo service , cantante front man e performer, attualmente in rappresentanza della liguria al concorso nazionale Performer cup che andra' in onda in una tv nazionale. Marida Semiglia finalista del cantaestate 23, vincitrice di Rumore Bim Festival e finalista nella squadra di Arisa a The Voice Senior 24 andato in onda su rai1, Marcello Pallanca, vincitore del premio Mia martini organizzatore del "Sanremo back-stage" cantante performer e direttore artistico, Steve Foglia insegnante di batteria tra i piu' rinomati d'italia, si è esibito su rai 1 in occasione del festival di Sanremo in piazza Colombo in prima serata, Marco Genovese front man dei Funky Monks, cantante performer che con la figlia Diletta si sono classificati al terzo posto a "io canto family", andato in onda su canale 5 in prima serata con Michel Hunziker.

Ospite della serata saranno, Veronica Seriani, cantante performer vocal coach della School of Art di Albenga, che si esibira' dal vivo. Ospiti della serata saranno i rappresentanti dell' E.N.P.A. protezione animali, che per l'occasione faranno una raccolta fondi. Altro ospite della serata sara' il Maestro Ferdinando Mongelli che, presentera' in anteprima assoluta il nuovo inno di Sanremo cantato suonato e composto 100% made in Sanremo.

Graditissima presenza anche per la finale, dei photo makers Mauro Frassinetti ed Elisabetta Musante, che ruberanno gli attimi piu emozionanti scattando i books di tutte le serate e gestendo la diretta tv steaming su fb. La gestione degli eventi interni al concorso, sara' gestita da Luca Rolando parrucchiere di Taggia e il suo staff.